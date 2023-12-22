我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

住在小公寓 掌握3要領也能布置濃濃節慶味

編譯周靜芝 / 綜合報導
聖誕節、新年將至，即使居住空間有限，仍可以巧思布置，營造歡樂氣氛。(美聯社)
聖誕節、新年將至，即使居住空間有限，仍可以巧思布置，營造歡樂氣氛。(美聯社)

聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太占空間，還能輕鬆收納。

布置一個角落

美聯社報導，卡爾(Todd Carr)與合夥人哈林頓(Taylor Harrington)在紐約州佛里霍德(Freehold)經營綠植家居用品店Hort & Pott，他說，單一色調是個很好的開始。卡爾表示，這有助於維持節日裝飾的協調感，並將一切布置連結在一起，例如成疊的書、圍巾和一些裝飾性設計元素，像是燭台、天然或人造綠植。

卡爾說，在狹小的空間內加入與顏色搭配的蝴蝶結與彩帶，也能增添節日的氣氛。

加入閃亮元素

家居用品網站CB2新推出的系列透明、霧面、反光玻璃與金屬擺飾，為傳統節日主題注入了新意；外形細長的人造聖誕樹在公寓也很適用，買棵預先裝有燈飾的樹，就不用煩惱要存放這些占地方的燈飾了。

善用地面以上空間

卡爾建議可利用牆壁與天花板來營造節日氣氛。他說，將花環垂掛在書架或吊燈上，好看又華麗。花圈也不僅是掛在前門，用一些吊鈎與花藝鐵絲將收集來的松枝掛在餐桌上，再加點裝飾，像布置聖誕樹一樣。

或將一盆孤挺花(朱頂紅)放在吊籃裡，底部再鋪滿常綠植物，這樣的布置既不占空間，又能讓人眼前一亮、充滿驚喜。

聖誕節 紐約州

上一則

威州父女湖畔釣魚 意外發現150年前沈船

延伸閱讀

住在小公寓？掌握布置要領也可營造濃濃節慶氣氛

住在小公寓？掌握布置要領也可營造濃濃節慶氣氛
扔食物、打火機燒毯子 夫妻吵架客機迫降

扔食物、打火機燒毯子 夫妻吵架客機迫降
史島「華埠」聖誕樹點燈 帶動商機

史島「華埠」聖誕樹點燈 帶動商機
1元商店槍案 受害家屬控店家疏失

1元商店槍案 受害家屬控店家疏失

熱門新聞

好市多(Costco)以量販性價比高的商品著名，但在好市多購買下列5種服飾可能得不償失。美聯社

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

2023-12-19 11:06
好市多。路透

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

2023-12-18 11:24
Image by Tumisu from Pixabay

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

2023-12-19 09:51
吐司麵包。Image by postcardtrip from Pixabay

吐司麵包如何存放？麵包大廠給出答案

2023-12-15 10:42
Resqme汽車緊急逃生工具（Resqme Emergency Car Escape Tool）。圖取自Amazon.com

不到10元小裝置 助你開車搭車更安全

2023-12-15 11:17
Image by Tom Tillhub from Pexels

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

2023-12-14 12:10

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決