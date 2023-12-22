住在小公寓 掌握3要領也能布置濃濃節慶味

聖誕節、新年將至，即使居住空間有限，仍可以巧思布置，營造歡樂氣氛。(美聯社)

聖誕節 、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太占空間，還能輕鬆收納。

布置一個角落

美聯社報導，卡爾(Todd Carr)與合夥人哈林頓(Taylor Harrington)在紐約州 佛里霍德(Freehold)經營綠植家居用品店Hort & Pott，他說，單一色調是個很好的開始。卡爾表示，這有助於維持節日裝飾的協調感，並將一切布置連結在一起，例如成疊的書、圍巾和一些裝飾性設計元素，像是燭台、天然或人造綠植。

卡爾說，在狹小的空間內加入與顏色搭配的蝴蝶結與彩帶，也能增添節日的氣氛。

加入閃亮元素

家居用品網站CB2新推出的系列透明、霧面、反光玻璃與金屬擺飾，為傳統節日主題注入了新意；外形細長的人造聖誕樹在公寓也很適用，買棵預先裝有燈飾的樹，就不用煩惱要存放這些占地方的燈飾了。

善用地面以上空間

卡爾建議可利用牆壁與天花板來營造節日氣氛。他說，將花環垂掛在書架或吊燈上，好看又華麗。花圈也不僅是掛在前門，用一些吊鈎與花藝鐵絲將收集來的松枝掛在餐桌上，再加點裝飾，像布置聖誕樹一樣。

或將一盆孤挺花(朱頂紅)放在吊籃裡，底部再鋪滿常綠植物，這樣的布置既不占空間，又能讓人眼前一亮、充滿驚喜。