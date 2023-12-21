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烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

編譯盧炯燊/即時報導
Photo by Sana Saidi on Unsplash
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洗好的衣服烘乾後總有些煩惱之處，床套捲成一團，裡面是潮濕的背心；羽絨被一端是乾的，另一端卻是濕的；襪子已經鑽到你的枕頭套裡了……。

為了避免這種情況，即使將床單等用品各自清洗，仍會捲起來。一氣之下，您或許將它們送到乾洗店算了。然而別惱火，羊毛烘衣球（wool dryer balls）可以解決您的問題。

在烘乾機中添加羊毛球可以防止床單、被子捲起，幫助它們正常乾燥。

羊毛烘衣球由天然材料製成，非常環保，不必擔心有化學物質影響床上用品或添加化學物質。而且它們很耐用，當然每次使用後清洗，可以延長使用壽命。

一般正常的洗衣量，只要三個羊毛烘衣球即可，若是更多，可以加多一個。烘衣球的工作原理，是將衣物分開並讓熱空氣在衣物之間循環，所以要處理大量衣物時要多加一個。

洗完床單後先抖動一下，再放入烘衣機，然後均勻放上羊毛烘衣球，烘衣球會在您的床上用品及衣物上翻滾，防止它們閉合和纏結。 這個動作還會讓清洗成結的羽絨、羽毛和填充物再次蓬鬆，且更快乾燥，從而節省時間和金錢。

除乾衣之外，羊毛烘衣球還有其他洗衣好處，有助於消除皺紋並增加熱氣，從而達到均勻乾燥效果。由於烘衣球會擠壓衣物，防止糾結在一起，從而減少皺紋和靜電。

如果靜電問題仍然存在，一個簡單的解決方法，就是用水噴灑每個球，直到它們略微濕潤或潮濕，然後與衣物一起放進烘衣機。這將有助於在烘衣機中產生蒸汽，有助於減少衣服上的靜電。

當然有利也有弊，烘衣球不利的一面就是羊毛纖維可能會脫落，使床單出現絨毛。

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