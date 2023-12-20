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住在小公寓？掌握布置要領也可營造濃濃節慶氣氛

編譯周靜芝 / 即時報導
聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太佔空間。美聯社
聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太佔空間。美聯社

聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太佔空間，還能輕鬆收納。

布置一個角落

美聯社報導，卡爾（Todd Carr）與合夥人哈林頓（Taylor Harrington）在紐約州佛里霍德（Freehold）經營綠植家居用品店Hort & Pott，他說，單一色調是個很好的開始。

卡爾表示，這有助於維持節日裝飾的協調感，並將一切布置連結在一起。他個人喜歡綠上加綠，但最好從個人的空間中汲取靈感；例如成疊的書、圍巾和一些裝飾性設計元素，像是燭台、天然或人造綠植。

如果連這些都沒地方擺放？卡爾說，只需在狹小的空間內加入與顏色搭配的蝴蝶結與彩帶，就能增添節日的氣氛。

加入閃亮元素

家居用品網站CB2新推出的系列透明、霧面、反光玻璃與金屬擺飾，為傳統節日主題注入了新意：琥珀色的玻璃球好似冒著氣泡的香檳酒、三件組的煙燻色調現代感松樹、乳白色的玻璃雪人、不鏽鋼圓球，以及鏡面不銹鋼材質的迷你小物。

外形細長的人造聖誕樹在公寓也很適用，買棵預先裝有燈飾的樹，就不用煩惱要存放這些佔地方的燈飾了。

善用地面以上空間

卡爾建議可利用牆壁與天花板來營造節日氣氛。他說，將花環垂掛在書架或吊燈上，好看又華麗。花圈也不僅是掛在前門，用一些吊鈎與花藝鐵絲將收集來的松枝掛在餐桌上，再加點裝飾，像布置聖誕樹一樣。

或將一盆孤挺花（朱頂紅）放在吊籃裡，底部再鋪滿常綠植物，這樣的布置既不佔空間，又能讓人眼前一亮、充滿驚喜。

易於保存的裝飾品

對於空間狹小的人來說，無需儲存在特殊容器內的扁平包裝飾品是一大福音。例如，戶外家具品牌Loll Designs設計的簡約現代聖誕樹與麋鹿，只需簡單的插槽就能組合在一起，便於儲藏在床下或櫥櫃後方。

聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的...
聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太佔空間。美聯社
聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的...
聖誕節、新年轉眼將至，在這個充滿各種絢麗裝飾的季節裡，即使住的是小公寓、能發揮的空間有限，有些應景風格的布置，既能營造出濃濃的歡樂氣氛，又不會太佔空間。美聯社

聖誕節 紐約州

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