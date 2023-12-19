開罐頭後做這件事 降低鈉含量更健康

鮪魚罐頭。（本報資料照片）

雖然與油漬鮪魚罐頭相比，水煮鮪魚罐頭的熱量較低，含有約220卡路里、41克蛋白質以及5克脂肪，同時也是維生素D、鈣、鐵、鉀和其他必要營養素的良好來源。但是食譜 網站Daily Meal指出，唯一的缺點是鈉含量偏高，每罐在648到704毫克間，幾乎是美國食品藥物管理局（FDA）建議的每日鈉攝取量上限（2300毫克）的三分之一；美國心臟協會表示，最好將每日的鈉攝取量限制在1,500毫克以內。

羅格斯大學（Rutgers University）的專家建議，用水沖洗包括鮪魚、豆類與蔬菜等罐頭食品，可減少鈉含量，對高血壓 或心臟病 患者有益。另外，也可以選擇低鈉鮪魚罐頭，但這項產品在貨架上很難找到。

Daily Meal強調，水煮鮪魚和油漬鮪魚的鈉含量同樣偏高，有些品牌每罐的鈉含量甚至超過700毫克；與煙燻鮭魚或牛肉乾相比，這或許不算太驚人，但會迅速增加每日攝取的鈉含量。因此，在食用鮪魚罐頭前，可能需要用水沖洗三分鐘或更長時間。根據先前發表在「美國飲食協會」（American Dietetic Association）期刊上的一項研究，這個小動作可以減少高達80%的鈉含量。

只需打開罐頭，將魚肉放至濾網中，直接用水沖洗即可。如果是油漬鮪魚，則先倒入濾網、放在大碗上，用湯匙背面輕輕按壓，盡可能將油擠出；然後放在流動的冷水中沖洗，一邊用湯匙攪動，最後再用湯匙壓出多餘的水分即可。

根據上述的研究，這個方法也適用於茅屋乳酪（cottage cheese），缺點是用水沖洗鮪魚罐頭或茅屋乳酪可能會使鈣含量減少一半。不過，鮪魚中的鈣含量並不高，可以從其他食物來增加攝取量，例如希臘優格、牛奶、豆漿、黑豆與杏仁都是不錯的選擇。

當然，在辦公室或外出時，用水沖洗鮪魚罐頭並不是個好主意，即使可在出門前沖洗，也不太方便。另一個選擇是幾乎不加鹽的低鈉鮪魚罐頭，瀝乾後每罐的鈉含量約65毫克，是每日鈉建議攝取量上限的3%（各品牌的數字略有不同），僅是其他鮪魚罐頭的10%左右。