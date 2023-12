迷幻藥引發精神病？醫界籲在受監督下慎用

俗稱K他命的氯胺酮逐漸被用來做為醫療或娛樂之用,引發是否產生危險後果的討論。北卡州一間專業輸液中心即將氯胺酮針劑鎖在安全盒內。(美聯社)

加州 洛杉磯郡法醫15日公布熱門電視影集「六人行」(Friends)男主角馬修派瑞 (Matthew Perry)是因攝取K他命(ketamine)過量死亡,再度引發迷幻藥物(psychedelics)漸獲主流認可後,用於治療或娛樂,是否具有危險性的討論。

近年來,愈來愈多人將裸蓋菇素(psilocybin)和K粉(氯胺酮,K他命)之類的迷幻藥物用於治療或娛樂,作為類鴉片止痛藥物替代品,但由於對其有效性的研究很少,一些專家擔心過度使用會帶來安全和濫用風險,研究這些物質的專家強烈呼籲應該只在受監督的治療環境中使用;已有研究提出案例擔憂它們會引發精神病或躁鬱症發作。

法醫證實「六人行」影集男星馬修派瑞因攝取K他命過量死亡,再度引發迷幻藥物用於醫療或娛樂是否有危險的討論。(美聯社)

據全國藥物使用與健康調查(National Survey on Drug Use and Health)顯示,2020年美國有140萬人首次嘗試迷幻藥。

不過,德州大學奧斯汀戴爾醫學院(Austin Dell Medical School)精神病學和行為科學系主任內梅羅夫(Charles Nemeroff )12月在「美國精神病學」期刊(American Journal of Psychiatry),以病例報告形式發表文章指出,他的一名女性病患因輕度憂鬱症 接受治療10多年,一直保持著豐富社交生活和令人滿意的職業生涯,但在她與友人一同使用迷幻藥物後,引發精神錯亂及深度憂鬱;「這是她第一次全面精神病發作。」

報導指出,迷幻劑過量服用致死的可能性極低,成癮可能性也很小,因此被專家列為危害最小的娛樂性藥物;也有臨床試驗顯示,這些藥物可能可以治療某些精神健康疾病,尤其是憂鬱症。

俄勒岡州和科羅拉多州已將裸蓋菇素的治療用途合法化,預計會有更多州跟進;但這不表示它們完全沒有風險。因此,裸蓋菇素試驗和氯胺酮診所都有嚴格的排除標準,以保護身心脆弱的人。

專家表示,對有精神分裂症(schizophrenia)或躁鬱症(雙相情感障礙,bipolar disorder)個人或家族史的人來說,迷幻藥物引發精神病或躁鬱症發作的風險可能會升高;有這些病史的人,已被排除在裸蓋菇素臨床試驗和氯胺酮診所治療之外。