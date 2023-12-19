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迷幻藥引發精神病？醫界籲在受監督下慎用

記者胡玉立／綜合報導
俗稱K他命的氯胺酮逐漸被用來做為醫療或娛樂之用，引發是否產生危險後果的討論。北卡州一間專業輸液中心即將氯胺酮針劑鎖在安全盒內。(美聯社)
俗稱K他命的氯胺酮逐漸被用來做為醫療或娛樂之用，引發是否產生危險後果的討論。北卡州一間專業輸液中心即將氯胺酮針劑鎖在安全盒內。(美聯社)

加州洛杉磯郡法醫15日公布熱門電視影集「六人行」(Friends)男主角馬修派瑞(Matthew Perry)是因攝取K他命(ketamine)過量死亡，再度引發迷幻藥物(psychedelics)漸獲主流認可後，用於治療或娛樂，是否具有危險性的討論。

近年來，愈來愈多人將裸蓋菇素(psilocybin)和K粉(氯胺酮，K他命)之類的迷幻藥物用於治療或娛樂，作為類鴉片止痛藥物替代品，但由於對其有效性的研究很少，一些專家擔心過度使用會帶來安全和濫用風險，研究這些物質的專家強烈呼籲應該只在受監督的治療環境中使用；已有研究提出案例擔憂它們會引發精神病或躁鬱症發作。

法醫證實「六人行」影集男星馬修派瑞因攝取K他命過量死亡，再度引發迷幻藥物用於醫療...
法醫證實「六人行」影集男星馬修派瑞因攝取K他命過量死亡，再度引發迷幻藥物用於醫療或娛樂是否有危險的討論。(美聯社)

據全國藥物使用與健康調查(National Survey on Drug Use and Health)顯示，2020年美國有140萬人首次嘗試迷幻藥。

不過，德州大學奧斯汀戴爾醫學院(Austin Dell Medical School)精神病學和行為科學系主任內梅羅夫(Charles Nemeroff )12月在「美國精神病學」期刊(American Journal of Psychiatry)，以病例報告形式發表文章指出，他的一名女性病患因輕度憂鬱症接受治療10多年，一直保持著豐富社交生活和令人滿意的職業生涯，但在她與友人一同使用迷幻藥物後，引發精神錯亂及深度憂鬱；「這是她第一次全面精神病發作。」

報導指出，迷幻劑過量服用致死的可能性極低，成癮可能性也很小，因此被專家列為危害最小的娛樂性藥物；也有臨床試驗顯示，這些藥物可能可以治療某些精神健康疾病，尤其是憂鬱症。

俄勒岡州和科羅拉多州已將裸蓋菇素的治療用途合法化，預計會有更多州跟進；但這不表示它們完全沒有風險。因此，裸蓋菇素試驗和氯胺酮診所都有嚴格的排除標準，以保護身心脆弱的人。

專家表示，對有精神分裂症(schizophrenia)或躁鬱症(雙相情感障礙，bipolar disorder)個人或家族史的人來說，迷幻藥物引發精神病或躁鬱症發作的風險可能會升高；有這些病史的人，已被排除在裸蓋菇素臨床試驗和氯胺酮診所治療之外。

教堂山北卡羅來納大學藥理學教授羅斯(Bryan Roth)表示，「很多病人告訴我，他們服用了迷幻藥物之後，就患了精神分裂症。我猜測他們有潛在精神分裂症傾向，讓他們陷入崩潰邊緣。任何患有嚴重精神疾病如精神分裂症、躁鬱症的人，都不應該服用迷幻藥。」

氯胺酮作為類鴉片類止痛藥物的替代品，處方激增，也引發安全和濫用風險的隱憂。圖為北...
氯胺酮作為類鴉片類止痛藥物的替代品，處方激增，也引發安全和濫用風險的隱憂。圖為北卡一座強調謹慎使用氯胺酮的輸液中心。(美聯社)

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