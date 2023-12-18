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研究：某些人格特質 失智症風險較高

記者張聲肇/即時報導
醫院護士照顧一位患有失智症的長者。(美聯社)
醫院護士照顧一位患有失智症的長者。(美聯社)

研究指出，某些人格特質較可能增加失智症風險。阿茲海默協會「阿茲海默症與失智症」期刊刊載針對八項小型研究 的分析，觀察4萬4531名49-81歲的研究對象，其中1730人罹患失智症。

研究人員把診斷出有失智症的人和「五大人格特質」做比較。這五特質分別是隨和、開放、外向、責任心與神經質。根據正面（開朗、熱誠、自信等）和負面（易怒、緊張、恐懼等）人格特質，衡量確診失智症的機率。

紐約市立大學健康學院神經科學助理教授沙利納斯（Joel Salinas）說，長期而言，嚴重神經質的人，和負面人格特質較多的人，失智的風險較高。「責任心及外向程度較低、正面人格特質較少的人，失智的風險也較大。」

反之，正面的情緒或人格特質，如外向、責任心，會降低失智的風險。個性外向的人，社交生活較活潑，經常與人相處，讓他們精力充沛。有責任心的人，通常也較負責任、做事更有條理、更堅定朝目標邁進。

不過，沙利納斯提醒大家，研究人員雖然發現人格特質和被診斷出失智的風險有關，人格特質和失智症本身之間的關聯，並不明顯。本研究只顯示兩者「可能有關」，無法斷定人格特質就是直接造成失智的原因。

匹茲堡大學阿茲海默症研究中心前額葉失智研究計畫主持人帕提拉( Riddhi Patira）也說，神經質或負面人格特質和失智風險之間，也許還有某些中介因素，譬如，神經質或焦慮的人，通常比不神經質或不焦慮的人，更不容易睡好。

他說，「要腦部大掃除，睡眠很重要......要降低發炎和阿茲海默風險，這很重要。因此，未來的研究可能對這些（中介因素）有新的發現。」

此外，帕提拉指出，和陽光、外向的人比起來，人格特質較負面的人較可能孤立，更容易情緒低落。而情緒低落可能影響飲食、運動等生活習慣。良好的生活習慣能夠降低失智風險。

再者，負面人格特質或焦慮的人，認知能力測驗可能得分較低，醫師又根據測驗結果診斷失智症，因此確診失智率較高。

阿茲海默症 紐約市

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