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現成種植盒或自備材料 在家種磨茹不是夢

編譯莊瑞萌／即時報導
從Back to the Roots購買預培養蘑菇生長套組中長出來的蘑菇。美聯社
從Back to the Roots購買預培養蘑菇生長套組中長出來的蘑菇。美聯社

美聯社園藝作家達米亞諾(Jessica Damiano)以自己親身經驗，教導民眾無需艱深的專業知識，透過購買簡易設備，就可在家輕鬆種出蘑菇。

達米亞諾過去從市集購買蘑菇，目前則在家中廚房利用紙板盒種植秀珍菇(oyster mushrooms)，一般新手民眾可以先從Back to the Roots與North Spore購買預培養蘑菇生長套組開始。首先，從盒子中取出又稱「種子」的預培養土壤基質磚，浸泡一晚後再放回盒子。接著打開孔狀的面板，每天兩次在裸露的基質上灑水，兩到三周內就可以收成。

如果想要大量種植蘑菇，則需要自己找材料。首先，準備一個深度約6吋且夠大，能容納期望收成量的木製、金屬或塑膠盒子或栽植盤(可以從12x18吋開始)。另外，還需要準備生長介質，也就是基質。白蘑菇(White Button)偏好堆肥和充分腐爛的有機肥，以50/50比例混合，秀珍菇相當適合燕麥或小麥秸稈，香菇則喜歡木屑。

最後則需要可以在網路上買到的真菌孢子(fungal spores)，例如northspore.com等網站或其他專門商店。搜尋「蘑菇種植用品」也可找到多種選擇。開始前請記得洗淨並消毒雙手，用品必須滅菌以免受到細菌、黴菌或非蘑菇真菌污染。

將基質加到盒子頂部到約1吋的高度，再將孢子均勻撒在基質上，然後加水輕輕潤濕一次，接著每天灑兩次水，保持潮濕但不要濕透。為了迅速且有效地培育，基質應放在遠離陽光直射、溫度約華氏70度的環境。如果家中無法保持該溫度，可將箱子或栽植盤放在恆溫的發熱墊或幼苗保溫墊上並設定70度，溫度過高可能會殺死孢子。除此之外，還可預備土壤溫度計，確保在蘑菇生長之前不會提早被「煮熟」，將一張塑膠包裝紙蓋在盒子上保持濕氣，但不要封得太緊。

不久後，基質表面會形成一層所謂的「菌絲體」白色層。當基質完全佈滿白色層時，再灑上一層基質並拿掉加熱墊，並將栽植盤移至較涼爽的地方，溫度維持在華氏55至60度，例如地下室或溫控的車庫。

蘑菇通常在一到兩周內會開始「結果」，然後每天以接近倍增的比例生長直到成熟。不同品種約需要三到四周的時間，直到傘蓋完全展開便可採收。接著幾個月後，收成會逐漸減少，直到基質消耗完畢，屆時只要再重複上述過程即可。

新手民眾可以先從Back to the Roots與North Spore購買預...
新手民眾可以先從Back to the Roots與North Spore購買預培養蘑菇生長套組開始。美聯社

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