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街頭捐贈無現金？掃碼也可行

編譯徐薏茹／綜合報導
一名出售Street Sens報紙的攤販手持一張牌子，顯示可接受無現金應用程式的捐款。(美聯社)
一名出售Street Sens報紙的攤販手持一張牌子，顯示可接受無現金應用程式的捐款。(美聯社)

華府的地方小報Street Sense，致力於與遊民相關議題的專門報導，並雇用無家可歸者販售該報，從前許多人身上總是有幾元的閒錢買份報紙，但如今帶零錢、現金出門的人愈來愈少，對居無定所的遊民而言，無現金化的世界可能尤其令人氣餒，慈善組織也在努力適應，為此，一種技術應運而生，幫助解決這類問題。

在Street Sense，為了跟上不斷變化的消費習慣，進步是必要的，2013年左右，執行長卡默爾(Brian Camore)開始聽到販售Street Sense的遊民表示，想買報紙的人身上沒有現金。

之後他聽說溫哥華一家附屬報社開發一款無現金支付應用程式，並獲得這一技術的許可，負責販售報紙的遊民現在可在Street Sense辦公室兌換他們的收益。

一款名為Samaritan的應用程式採取深度個人化的方式，讓捐助人在不使用現金的的情況資助遊民。

該項目目前在洛杉磯、巴爾的摩等七個城市營運，分發特殊卡片給遊民，卡片上有QR code，捐助者可直接掃碼捐款；該應用程式本身含有數十名當地遊民的迷你檔案，描述他們的狀況與迫切需求，捐贈人可以捐錢資助特定需求。

Samaritan應用程式創辦人庫瑪(Jon Kumar)表示：「這款應用程式使需要幫助的人更具體化。」他將Samaritan應用程式技術授權給慈善組織，受眾可以藉由與個案管理員會面來兌換捐款，除了直接捐款，受助者還可以在達到特定門檻時獲得10或20元的獎金，例如與個案管理員會面、提交工作申請等。

庫瑪表示：「沒有人會透過街頭捐款來支付租金，但如果我們的平台能幫助人投入住房搜索、就業搜索、追求復原，這類事情會有更大的影響力。」

遊民 租金 就業

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