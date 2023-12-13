貝佐斯前妻史考特 今年捐逾100組織21億元

麥肯錫‧史考特今年已向上百個組織捐共計21億元。(美聯社)

麥肯錫‧史考特(Mackenzie Scott)2019年與亞馬遜 (Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)離婚後，分得的數百億元財產使她一躍成為最富有的女性之一，但也承諾會捐出一半以上的錢。她的網站 「Yield Giving」最新公告透露，今年已向上百個組織捐共計21億元。

美聯社報導，該公告十分簡短，網站上亦沒有揭露今年100多個組織接受捐贈的金額。但根據其他資料，這包括向住房非營利組織Mercy Housing、生育保健組織Upstream USA、青年培訓組織Year Up捐贈的三筆2500萬元捐款。

史考特三年來每年皆捐贈數十億元。與往年一樣，史考特的捐款大部分集中在住房相關，但也觸及經濟安全、教育、種族平等和健康組織。

舊金山社區土地信託基金8月時透露收到2000萬元捐款，這是其年度預算 的10倍。夏威夷社區基金會則收到史考特的第二筆捐款，這次是500萬元，用於重建受到大火毀滅的茂宜島。

史考特的捐款通常都是該組織收到有史以來最高的金額，不過她不常發表評論，到去年12月推出網站後才發布相關文章。今年3月史考特首次開放申請，承諾向250個組織提供100萬元資助，負責監督申請流程的組織Lever for Change稱已約有6300個非營利組織提出申請，將在2024年初宣布捐贈名單。

有效慈善中心(CEP)報告指出，史考特不設下任何限制就捐出高額金錢，此模式非常罕見。至於有些人擔憂這麼大量的捐款反而可能無意中危及規模較小的組織；報告則發現九成的團體能改變募款策略，且說史考特捐款給了組織可信度，讓募款更容易。