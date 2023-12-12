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外籍人士居住地 美國這城市排名大降但仍深具吸引力

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約時報廣場。Image by Frank Nürnberger from Pixabay
紐約時報廣場。Image by Frank Nürnberger from Pixabay

CNBC報導，儘管紐約市是全球最不適合外籍人士居住的城市之一，但它仍對移居海外、尋求新生活的人具有極大吸引力。

根據全球最大海外生活與工作網站InterNations的最新調查，依社會、經濟和職業等因素評比，2023年紐約在全世界49個外籍人士宜居城市中僅排名第39；此一報告是從居住在全球172個國家或地區的1萬2,000多人線上填寫問卷所得到的結果。

報告稱，紐約市的排名從2022年的第16名大幅下滑，部分原因是很多人表示對高昂的生活成本感到不滿。約五分之二（39%）的外籍人士表示，他們在紐約的可支配家庭收入不足以過上舒適的生活（全球比率為27%），約有三分之一（34%）的外籍人士對自己的財務狀況不滿意（全球比率為22%）。

紐約在個人財務指數上排名倒數第二，僅高於溫哥華。這座美國最大城市在2022年的海外工作排名中位居第3，但去年紐約在工作機會上的受歡迎程度也呈下降趨勢，外籍人士今年對工作安全感以及工作與生活平衡上尤為不滿。

儘管如此，紐約並非移居海外熱門目的地唯一面臨挑戰者；今年外籍人士最不滿意的10個城市還包括巴黎（第41位）、倫敦（第42位）與柏林（第45 位）。

總部位於慕尼黑的InterNations執行長兼聯合創始人澤克（Malte Zeeck）表示，大城市的一個主要問題是，外籍人士越來越負擔不起；這些地方的生活成本不斷上漲，生活品質不斷降低，工作條件不斷惡化，也越來越難交到朋友。

不過，紐約也不全是壞消息，憑藉世界一流的公園、博物館、餐廳、歷史地標和其他文化魅力，在休閒選擇上名列前茅。

全球外籍人士最宜居城市的前三名都在西班牙，分別是：馬拉加（Malaga）、阿利坎提（Alicante）和瓦倫西亞（Valencia）。

紐約市 博物館

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