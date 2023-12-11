美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

Olive Garden連鎖餐廳。美聯社

商業內幕（Business Insider）新聞報導，如果想遇上錢賺得多比你多或比你少的人，不妨試試住家附近提供完整桌邊服務的連鎖餐廳。一項新的研究發現，像Olive Garden和Applebee's這類連鎖餐廳是富人、窮人都會光顧的地方，堪稱美國社經大熔爐。

加州 海軍研究生院（Naval Postgraduate School）的馬森霍夫（Maxim Massenhoff）與哈佛大學 的威爾默斯（Nathan Wilmers）聯合撰寫論文，探討美國人更容易在哪些地方接觸到不同階級的人。他們都指出，美國社會經濟階級最多樣化的地方不是學校、公園等公共機構，而是價格實惠的連鎖餐廳。

研究使用了數據統計公司SafeGraph的手機定位數據，以追蹤人們出入場所和居住地點，瞭解他們的收入情況。從這些數據中，也可以瞭解不同收入的人經常光顧的各種場所，以及不同階層的美國人不打交道的程度。

大體上，美國社會階層壁壘分明。研究發現，最富有的上層階級更有可能遇上同樣高收入的人，這代表富人只和富人打交道；在城市與郊區，不同階層之間的隔離更加明顯。

不過，也有一些地方是不同收入美國人都會聚集之處，例如連鎖餐廳。事實上，研究中所提到「有完整桌邊服務、價格實惠的餐廳」便是各階層融合的最佳場所，其中包括IHOP、Applebee's、Chili's以及Olive Garden。

研究同時發現，藥店、超市、健身房等其他商業機構或公園、學校、圖書館等公共機構，因為服務對象通常是附近居民，反而沒有那麼多樣化。富人雖然也會在麥當勞 或溫蒂漢堡等連鎖速食店遇上窮人，但這並非一種「相互效應」，因為更常光顧這些餐廳的往往是窮人。