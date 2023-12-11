我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福斯前主播卡爾森自創付費制影音串流平台今上線

金球獎入圍揭曉 芭比、奧本海默最強

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

編譯周靜芝 / 即時報導
Olive Garden連鎖餐廳。美聯社
Olive Garden連鎖餐廳。美聯社

商業內幕（Business Insider）新聞報導，如果想遇上錢賺得多比你多或比你少的人，不妨試試住家附近提供完整桌邊服務的連鎖餐廳。一項新的研究發現，像Olive Garden和Applebee's這類連鎖餐廳是富人、窮人都會光顧的地方，堪稱美國社經大熔爐。

加州海軍研究生院（Naval Postgraduate School）的馬森霍夫（Maxim Massenhoff）與哈佛大學的威爾默斯（Nathan Wilmers）聯合撰寫論文，探討美國人更容易在哪些地方接觸到不同階級的人。他們都指出，美國社會經濟階級最多樣化的地方不是學校、公園等公共機構，而是價格實惠的連鎖餐廳。

研究使用了數據統計公司SafeGraph的手機定位數據，以追蹤人們出入場所和居住地點，瞭解他們的收入情況。從這些數據中，也可以瞭解不同收入的人經常光顧的各種場所，以及不同階層的美國人不打交道的程度。

大體上，美國社會階層壁壘分明。研究發現，最富有的上層階級更有可能遇上同樣高收入的人，這代表富人只和富人打交道；在城市與郊區，不同階層之間的隔離更加明顯。

不過，也有一些地方是不同收入美國人都會聚集之處，例如連鎖餐廳。事實上，研究中所提到「有完整桌邊服務、價格實惠的餐廳」便是各階層融合的最佳場所，其中包括IHOP、Applebee's、Chili's以及Olive Garden。

研究同時發現，藥店、超市、健身房等其他商業機構或公園、學校、圖書館等公共機構，因為服務對象通常是附近居民，反而沒有那麼多樣化。富人雖然也會在麥當勞或溫蒂漢堡等連鎖速食店遇上窮人，但這並非一種「相互效應」，因為更常光顧這些餐廳的往往是窮人。

加州 哈佛大學 麥當勞

上一則

抖音說吃這種糖果可緩解恐慌或焦慮 專家同意

延伸閱讀

美國盼明年初與中國討論軍控 交換導彈發射訊息

美國盼明年初與中國討論軍控 交換導彈發射訊息
這家公司獲補助 晶片法案「第一筆補助」金額曝光

這家公司獲補助 晶片法案「第一筆補助」金額曝光
考慮「相互通報飛彈發射」 傳華府盼明年初舉行美中限武談判

考慮「相互通報飛彈發射」 傳華府盼明年初舉行美中限武談判
「飛行中發生緊急情況」…美軍F-16戰機在南韓訓練墜毀 飛行員獲救

「飛行中發生緊急情況」…美軍F-16戰機在南韓訓練墜毀 飛行員獲救

熱門新聞

洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

耗能易壞 專家建議別買這5種家電

2023-12-05 10:53
Image by Kampus Production from pexels

4種家用品 勿用洗碗精清潔

2023-12-06 10:45
示意圖。（取材自unsplash）

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

2023-12-03 13:21
Image by DocLawson from Pixabay

搭遊輪 何時票價最便宜？

2023-12-08 10:55
(美聯社)

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

2023-12-07 15:27
Image by Victoria from Pixabay

這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌

2023-12-07 12:23

超人氣

更多 >
送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼

送別父親後首露面… 劉德華「一夜老10歲」 網心疼
楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了

楊丞琳失言挨轟道歉 遭投訴…中國官方出手了
爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...
中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世
女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜

女初次約會去對方家 男竟只顧健身還請她吃剩菜