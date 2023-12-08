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逃命照震驚全球 倖存紅衣女：有時會為活下來內疚

引誘中國闢謠？如何解讀獨家報導「秦剛已死」

醫生16歲女兒 為何得流感一天後就去世？

記者張聲肇/即時報導
小兒科醫師特穆羅主張：疫苗雖然不是100%有效，但如果你打的恰好可對付你感染到的疊加性肺炎細菌，降低死亡機率，你就應該打。美聯社
小兒科醫師特穆羅主張：疫苗雖然不是100%有效，但如果你打的恰好可對付你感染到的疊加性肺炎細菌，降低死亡機率，你就應該打。美聯社

千萬別以為流感沒甚麼，不過流鼻水而已。看看小兒科醫師特穆羅（Cesar Termulo）16歲的女兒瑞絲（Reese）得到流感一天就病逝的例子就知道。

瑞絲生前完全沒有健康問題，是高中舞蹈隊隊員，成績在全班前10%，希望繼承乃父志業當醫生，已開始找想要上的大學。

2020年1月9日，她在學校發燒、咳嗽，學校通知家長後，特穆羅親自替女兒看診，確診為流感，並開具克流感（Tamiflu）抗病毒藥給她服用。

她在父親的診所感到疲倦，就回家休息，但照常做完功課，和朋友上網聊天。

第二天，她父親問她，感覺如何？她回答，胸部疼痛，肋骨下面很痛。醫生爸爸認為那是咳得太厲害造成的肌肉痠痛。

父親也知道，感冒如果會致命，那是因為同時染上細菌導致的肺炎。於是爸爸先檢查她的肺部。肺部正常，聽不出有肺炎的跡象。呼吸沒有咻咻聲，呼吸聲也沒減弱。呼吸也沒加速。總之，沒有讓醫生父親起疑的地方。

那天，瑞絲沒上學，待在家裡，由媽媽照顧。母女倆還拿出念珠來祈禱。媽媽想替女兒唸一段祈禱文，手機亮出來的第一段經文說，人生在世，何等珍貴。

過了不久，還不到中午時分，媽媽下樓到廚房，煮碗湯給女兒。她再度上樓後，發現女兒已經斷氣。

母親立即對女兒做心肺復甦急救，打911，再打電話給先生。送醫後，醫院宣布不治死亡。

經解剖，斷定死因是流感引發肺部感染「疊加性鏈球菌A株肺炎」（superimposed strep A pneumonia ）。

她爸爸說，前一天檢查肺炎鏈球菌，是陰性反應。而侵入她血液，還流入腦部的正是鏈球菌A株。這種肺炎足以引發敗血症，損壞全身循環系統，包括心跳停止。她確診流感，一天之內就去世，原因在此。

瑞絲2019年12月還打了流感疫苗，但那年的疫苗無法防護B型流感，偏偏就是B型流感病毒株害死她。

流感疫苗雖然對女兒沒效，特穆羅醫生主張還是要打。「疫苗雖然不是100%有效，但如果你打的恰好可對付你感染到的疊加性肺炎細菌，降低死亡機率，你就應該打。」

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