這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌

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床應該是每個人每天可以卸下壓力、放鬆心情的地方，所以應盡可能確保乾淨與舒適。但是消費生活網站Woman & Home指出，有些人並未體認到如果不加以注意，床墊可能會滋生細菌和塵蟎，「這真的很惡心」。

英國床墊公司Winstons Beds的專家表示，床墊中塵蟎和細菌的滋生會引起更多問題，例如感冒與流感 等，必須盡一切可能防止這些不受歡迎的「東西」入侵個人的睡眠空間。

專家指出，在長時間使用下，床墊很容易積聚體液、死皮細胞和汗液，這為細菌和真菌的大量繁殖創造了理想環境；這也是塵蟎這類小蟲子滋生的溫床，將帶來嚴重的健康問題。

為了避免這種情況，專家建議，最好的辦法就是每年翻轉幾次床墊，甚至每三個月翻轉一次。Winstons Beds的床墊專家史旺（Rebecca Swain）表示，這可以預防許多不必要的疾病。對那些有過敏或會因氣候變化感到不舒服的人來說，這個建議十分重要；每隔一到三個月翻轉床墊一次，可以阻止細菌聚集、減少長期接觸有害微生物的機會。

史旺說，這個動作還能給床墊帶來其他好處，包括延長使用壽命，從長遠來看，也可為荷包省下一大筆錢。定期翻轉床墊的另一好處是，可讓床墊的磨損與重量分布更均勻，同樣可以延長床墊的使用期限。

值得注意的是，並非所有的床墊都可以翻轉，史旺表示，這個遺憾是因為床墊的製造方法不同，想知道所購買的床墊是否可以翻轉，最好查看標籤或使用說明。有些床墊翻轉反而會造成損壞。