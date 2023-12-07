我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WeWork等科技新創公司錢燒完了 走上破產或關閉

年節大餐剩菜如何處理？ 保存秘訣和創意食譜

這個簡單動作 就可杜絕床墊生塵蟎和細菌

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Victoria from Pixabay
Image by Victoria from Pixabay

床應該是每個人每天可以卸下壓力、放鬆心情的地方，所以應盡可能確保乾淨與舒適。但是消費生活網站Woman & Home指出，有些人並未體認到如果不加以注意，床墊可能會滋生細菌和塵蟎，「這真的很惡心」。

英國床墊公司Winstons Beds的專家表示，床墊中塵蟎和細菌的滋生會引起更多問題，例如感冒與流感等，必須盡一切可能防止這些不受歡迎的「東西」入侵個人的睡眠空間。

專家指出，在長時間使用下，床墊很容易積聚體液、死皮細胞和汗液，這為細菌和真菌的大量繁殖創造了理想環境；這也是塵蟎這類小蟲子滋生的溫床，將帶來嚴重的健康問題。

為了避免這種情況，專家建議，最好的辦法就是每年翻轉幾次床墊，甚至每三個月翻轉一次。Winstons Beds的床墊專家史旺（Rebecca Swain）表示，這可以預防許多不必要的疾病。對那些有過敏或會因氣候變化感到不舒服的人來說，這個建議十分重要；每隔一到三個月翻轉床墊一次，可以阻止細菌聚集、減少長期接觸有害微生物的機會。

史旺說，這個動作還能給床墊帶來其他好處，包括延長使用壽命，從長遠來看，也可為荷包省下一大筆錢。定期翻轉床墊的另一好處是，可讓床墊的磨損與重量分布更均勻，同樣可以延長床墊的使用期限。

值得注意的是，並非所有的床墊都可以翻轉，史旺表示，這個遺憾是因為床墊的製造方法不同，想知道所購買的床墊是否可以翻轉，最好查看標籤或使用說明。有些床墊翻轉反而會造成損壞。

流感

上一則

這些富翁雖省錢 卻不再做這三件節儉事

下一則

從拯救大象到為愛情加料 今年聖誕節送點別出心裁的禮物吧

延伸閱讀

自民黨獻金醜聞 日相岸田辭派閥會長 專家：政權動搖

自民黨獻金醜聞 日相岸田辭派閥會長 專家：政權動搖
學生用人工智慧作弊 紐約州居前三

學生用人工智慧作弊 紐約州居前三
可樂加熱解感冒？ 專家：不如黑糖水加老薑效果更佳

可樂加熱解感冒？ 專家：不如黑糖水加老薑效果更佳
天津一中學家長：宿舍3000元床墊 乾草填充

天津一中學家長：宿舍3000元床墊 乾草填充

熱門新聞

洗衣機面板。Image by Raphael from Pixabay

耗能易壞 專家建議別買這5種家電

2023-12-05 10:53
示意圖。（取材自unsplash）

泡麵之神公布 「台灣最強泡麵TOP10」這兩款奪冠亞軍

2023-12-03 13:21
Image by Kampus Production from pexels

4種家用品 勿用洗碗精清潔

2023-12-06 10:45
山姆俱樂部在全美、波多黎各有近600家分店，是三家會員制大賣場中最便宜的，這與其母公司沃爾瑪（Walmart）有很大關係。美聯社

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

2023-12-01 12:12
牛肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

2023-12-04 10:12
德州一名婦女今年8月間，從佛羅里達州邁阿密港準備搭乘「嘉年華地平線號」郵輪(見圖)時，被查獲一包大麻二酚軟糖，屬於海上違禁品，不但被拒絕登船，甚至遭終身禁搭嘉年華郵輪。(Getty Images)

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

2023-11-30 10:09

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆
快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲

快看世界／Duolingo統計 全球學習這語言的人大漲
華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情

華女李梅分屍案 親舅含淚揭內情
紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵