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CVS計價改革 處方藥有漲有跌 恐顛覆全美藥房支付作法

記者胡玉立／綜合報導
美國規模最大的連鎖藥房CVS採行較簡易的處方藥定價方式，藥品定價雖更透明化，但對支付處方費的消費者、雇主和醫療保險公司將有複雜影響。(路透)
美國規模最大的連鎖藥房CVS採行較簡易的處方藥定價方式，藥品定價雖更透明化，但對支付處方費的消費者、雇主和醫療保險公司將有複雜影響。(路透)

美國最大藥局連鎖店CVS Health將放棄原本使用的處方藥複雜定價公式，改採被稱為CostVantage的較簡易作法；這項可能顛覆全美藥房支付模式的新作法在明年上半年分階段實施後，許多處方藥藥價將會降低，但也有部分藥價可能上漲。

華爾街日報報導，業界聲稱這項變革可讓藥品定價更透明化；但由於藥價將因此相對產生波動，對支付處方費的消費者、雇主和醫療保險公司來說，將產生複雜影響。

CVS表示，明年開始推出零售藥局支付模式時，新藥價將先提供給使用藥品折扣卡以現金購買處方藥的消費者。2025年新模式會涵蓋根據雇主計畫支付的藥品；由政府支持的保險計畫(如Medicare)也在未來實施範圍內。

研究藥品供應鏈的藥物管道研究所(Drug Channels Institute)執行長費恩(Adam Fein) 指出，「這是藥房服務定價方式的根本改變，也是邁向透明度的一步。」

根據新計畫，CVS將根據其購買藥品金額、加上有限度加價及固定的藥房配藥服務費，讓CVS旗下約9500家零售藥局，從藥房福利經理(PBM)和付款方獲得補償。目前各藥局使用的複雜支付標準，並不是直接依據購藥花費來計算。

報導指出，CVS決定改變其藥房支付模式，是為了穩定零售藥房業務；此業務因處方藥利潤停滯不前，長期苦撐中。CVS高層表示，今後藥價將更準確反映該公司藥局購買藥品的費用；定價模式改變後，更多藥價可能降低，但部分藥價可能上漲。過去包括國會、雇主和病患曾指責藥品買賣方式複雜不透明，CVS此舉也是在回應相關批評。

CVS表示，此變更預料不會增加藥局利潤，但將確保藥局收益更穩定和更易預測。CVS首席藥局主管沙哈（Prem Shah）表示，「藥局獲付款方式將更簡單透明，我們希望改變未來市場。」

與企業家庫班(Mark Cuban)同名藥房公司也提倡這類被稱為「成本加成」(cost plus)的支付模式，指這為藥品定價帶來更大透明度和問責制。

CVS明年起採行較簡易的處方藥定價方式後，許多藥品的價格將下降，但也有部分藥物價...
CVS明年起採行較簡易的處方藥定價方式後，許多藥品的價格將下降，但也有部分藥物價格會上漲。(美聯社)

藥局 醫療保險 利潤

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