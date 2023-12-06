看好商機 Buybuy Baby重開實體店 目標3年100家
嬰兒用品店Buybuy Baby的新業主近來重新開設11家店面，他們認為許多準爸媽仍然偏好親自到實體店面購買推車、嬰兒床、兒童安全座椅等用品。
在前母公司Bed Bath & Beyond破產後，這些店面已關閉約三個月，Buybuy Baby計畫未來三年在美國開設100多家新店面，最終目標是在全球展店，這一數量將使該公司的商店規模與申請破產前持平。
Buybuy Baby也在開發占地面積較小的商店，據點可能多達200多間。
執行長戴萊恩(Pete Daleiden)指出：「讓店內的專家協助，花時間展示商品、推薦好的產品、給予可靠的建議，這些優勢在線上會受到限制。」
他表示，與線上相比，家長在店面的消費力更大，重新開張的商店全位於東岸維吉尼亞州到麻州的郊區。
Buybuy Baby店面重新開張進一步證明，在吸引顧客和提振銷售方面，零售商認為實體店面扮演重要角色，經歷長時間的閉店後，該行業再次成長，根據諮詢與研究公司Coresight Research的資訊，今年零售商有望在全國開設1000多家新店。
儘管通貨膨脹且利率居高不下，但零售房地產今年仍保持強勁，很大一部分要歸功於零售建築的大幅減少；電商在疫情爆發之初急遽增長後，消費者再度湧入實體店面，即便是數位原生零售業者也開始租賃實體店。
根據房地產服務公司世邦魏理仕集團(CBRE)的數據，美國的零售可得性在第三季下滑至4.8%，是至少18年來的最低水平，而平均租金價格則持續上漲。
戴萊恩表示，他相信Buybuy Baby可以與線上零售商和沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)等大賣場競爭，這些賣場近幾年吞食嬰兒用品市場的份額，Buybuy Baby目標是藉由員工專業技能、提供獨家獨特的各樣產品，以及自有品牌商品等實現差異化。
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