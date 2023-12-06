新冠、RSV、流感3疫齊發 多州急診室擠爆

因應常見的呼吸系統疾病疫情升溫，流感 正在加劇、呼吸道融合病毒(RSV)也可能邁向高峰；對此，聯邦政府 將向全國各地的學校免費提供數百萬次新冠肺炎 檢測。

醫療入口網站WebMD透露，教育部表示各學區將能向學生、教職員工、家長和社區提供新冠肺炎快篩，由聯邦政府免費供給。衛生部已儲備數億份快篩試劑，沒有限制學校能申請的數量；負責準備及應變計畫的副部長歐康納(Dawn O'Connell)表示，希望只要班級內有一人確診，全班都能帶著免費快篩回家。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任柯恩(Mandy Cohen)表示，新冠肺炎仍是住院和死亡人數最多的疾病，每周約有1萬5000人住院、約1000人死亡。

柯恩也指出，上個月部分地區RSV感染數急劇上升，喬治亞州、德州等州的醫院急診室幾乎擠滿了人。「我們認為RSV旺季已經接近高峰，或者將在下周左右達到高峰。」RSV對嬰兒和老年人尤其危險。

至於流感季節，至少11州通報流感疾病出現高感染率，大部分在南部和西南部州。

CDC還在調查兩州的兒童肺炎報告。俄亥俄州衛生官員自8月以來已報告145起病例；麻州的兒童肺炎病例略有增加，但在此季節還算正常。

科恩表示尚無證據表明這是任何異常情況所造成。兒童肺炎的可能原因有很多，可能是新冠肺炎、流感、RSV或併發症。