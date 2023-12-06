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新版新冠接種率僅15.7%…打疫苗意願低 恐成防疫漏洞

編譯俞仲慈／綜合報導
圖為佛州奧蘭多一名女子，在一間CVS藥房同時接種新冠疫苗和流感疫苗。(美聯社)
圖為佛州奧蘭多一名女子，在一間CVS藥房同時接種新冠疫苗和流感疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，成年國人施打輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和Novavax二價新冠疫苗的比率，截至11月18日僅有15.7%，顯示國人施打疫苗的意願低落，恐形成防疫漏洞。

據CNBC報導，CDC上周在官網發布聲明：「新冠疫苗接種率低於預期，意味著多數人可能無法取得降低新冠重症率的額外保護。」

非營利組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)最新民調顯示，四分之一受訪者認為對新冠病毒缺乏危機感是接種率低落的主因。

該民調也顯示，有近40%國人因為工作太忙、沒有時間接種疫苗，KFF資深副總裁珍妮佛‧凱茲(Jennifer Kates)坦承，部分國人根本不習慣將每年注射疫苗視為維護健康的「例行工作」。

華盛頓大學流行病專家莫克達德(Ali Mokdad)表示，今年確診人數並未大幅增加，加上過去已注射疫苗或確診，國人對於注射疫苗興趣缺缺：「大家都說，既然知道沒有什麼大不了的症狀，那我為何要去注射疫苗？」

另外值得注意的是，部分國人受到意識型態左右，可能終身拒絕注射疫苗，尤其是共和黨人對於疫苗抱有敵意，甚至散布陰謀論和假訊息，KFF民調顯示，共和黨支持者只有23%表示已經或預計今年秋冬接種新冠疫苗，然而中間選民和民主黨支持者的接種率分別為40%和74%。 

因此疫苗製造商和醫學專家建議，採取「聯合注射」可為患者和醫護人員提供更多便利性，進而提高疫苗接種率。

莫德納首席財務長莫克(Jamey Mock)表示：「我認為聯合注射會有實際幫助，當愈來愈多國人聯合注射流感和新冠疫苗，隨著時間延長，應該會增加疫苗接種人數。」

聯邦疾病防治中心發布聲明指出，新冠疫苗接種率低於預期，意味著多數人可能無法取得降...
聯邦疾病防治中心發布聲明指出，新冠疫苗接種率低於預期，意味著多數人可能無法取得降低新冠重症率的額外保護。(路透)

疫苗 民調 莫德納

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