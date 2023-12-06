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多與新生兒相處 爸爸的大腦會改變

編譯潘勛／綜合報導
最新研究顯示，新手爸媽多花寶貴時間與新生兒相處，可以形塑新手爸爸的大腦；該研究結果也凸顯育嬰假的重要性。(路透)
最新研究顯示，新手爸媽多花寶貴時間與新生兒相處，可以形塑新手爸爸的大腦；該研究結果也凸顯育嬰假的重要性。(路透)

最新研究指出，新手爸媽多花時間與新生兒相處，可以形塑新手爸爸的大腦，另外對他們的父母本能有長久的影響。

Axios網站報導，研究中寫道，「轉型到父母身分那段期間，對『打造出爸爸式大腦』至關重要」。只是，美國的育嬰假政策，落後給世上大多國家。

「哈佛商業評鑑」(Harvard Business Review)表示，花時間投入與新生兒相處，對父母情懷的長期成功，是難得的機會，「短期的時間投資，有潛力對父親本能產出終生的紅利」。

南卡羅來納大學學者們指出，親職的早期階段，對成人的神經可塑性，也就是大腦結構變化以因應新經驗，很是重要。

心理學家兼本研究學者達比‧薩克斯貝(Darby Saxbe)表示，實驗觀察到，把寶貴的時間用在一對一與新生兒相處，父親大腦的變化，與母親的大腦就為人母、照料子女、懷孕、哺乳而變化，實在類似。

實驗中拿生活在西班牙的首次當上人父者與住在加州的相比，發現西班牙受測者經歷的腦部變化，與持久關心有關。學者們判定這些變化，讓他們有所轉變，準備好為人父親的情緒及認識需求。

而美國就育嬰假來說，算是很落後的地方。2023年一份研究指出，全球63%的國家都提供有薪育嬰假給新手爸爸。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)指出，目前全美至少13州及華府特區立法規定有薪育嬰假。眾院「兩黨有薪育嬰假工作組」(Bipartisan Paid Family Leave Working Group)11月表示，他們在接下來幾個月內，就會提出法案。

華府特區 眾院 加州

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