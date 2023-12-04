8000萬美國人處於糖尿病前期而不知 政府勸做1分鐘檢測

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美國疾病防治中心（CDC ）正發起一項新活動，鼓勵民眾進行一分鐘的檢測 ，看自己是否處於糖尿病前期的風險。CDC糖尿病轉化部門主任荷利戴（Christopher Holliday）表示，糖尿病前期是指一個人的血糖高於正常值，但尚未達到被確診為糖尿病的地步。

專家說，發現自己是否有患糖尿病前期的風險，是預防或延緩更嚴重健康問題的第一步。荷利戴說，糖尿病前期的嚴重性不容輕忽，它使人們面臨其他健康問題的威脅，例如2型糖尿病、心臟病 與中風。

荷利戴指出，每三個美國成年人中就有一人患有糖尿病前期，人數約為9800萬，其中81%（近8000萬人）不知自己患有糖尿病。他說，糖尿病前期多數是無症狀的，沒有任何徵兆或症狀。

CDC的這項檢測，希望民眾透過上網（doihaveprediabetes.org）回答幾個問題、發現自己是否處於高風險狀態。荷利戴說，這項風險檢測確實可以根據各種因素，幫助人們瞭解自己是否有些超重、是否有父母兄弟姐妹等家庭成員患有2型糖尿病、是否缺乏運動或營養失衡。

荷利戴希望全國的血液檢查（PSA）和一分鐘風險檢測能促使人們採取行動。荷利戴說，好消息是，糖尿病前期和2型糖尿病是可以預防或延緩的，而且可以透過適度改變生活方式來達成目標。