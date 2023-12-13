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換季頭皮癢、掉髮… 多半不是頭皮敏感 是這原因

文／記者劉小川
換季頭皮發癢時，要先弄清楚原因是什麼。（圖：juliArt提供）
換季頭皮發癢時，要先弄清楚原因是什麼。（圖：juliArt提供）

正當換季時間，氣溫忽冷忽熱，容易讓許多人的身體多少都出現一些狀況，其中頭髮更是容易出狀況，很多人在換季時期，頭髮與頭皮容易搔癢與掉屑，許多人就反而以為自己是敏感性頭皮，但其實根據專家觀察，有9成民眾因為頭皮或頭髮問題求診時，都以為是敏感性頭皮，但其實是細菌孳生的搔癢，其中只有5%是真的敏感性頭皮，因此專家提醒，一定要先分辨清楚自己頭皮的狀況，再對症下藥，才不會增加頭皮負擔，甚至掉髮。

頭皮專家juliArt就指出，如果是剛洗完頭髮或沖水時，覺得癢，那可能是洗髮精偏鹼性或是不適合肌膚造成的，若是擦乾頭髮後才會頭皮癢，多數是因為毛巾上的細菌或黴菌孳生，或是梳子太久沒清潔，才會造成的細菌滋生，若是本身是油性頭皮，隨時頭皮都會癢，通常是因為清潔不夠確實，細菌持續孳生造成的頭皮癢。如果是真的為敏感性頭皮，比較可能的狀況是，洗完頭後頭皮2～3天都沒有出油，但卻會頭皮癢，才可能會是過敏性頭皮。

至於如果是頭皮泛紅，產生的因素有很多，想判斷自己是否為過敏性頭皮，可以判斷3種狀況，包括換季時頭皮更容易緊繃發癢、使用含酒精或過熱水洗頭時，會讓肌膚紅腫癢，或是太陽下曬頭皮後容易有發熱、泛紅的不適感，才可能是過敏性頭皮。

對抗細菌孳生造成的頭皮不適，特別要注意的是清潔，得要徹底清潔頭皮與頭髮，才能有效抑止，或是求助醫生，會有專業的判斷，避免使用錯誤的洗髮精。

若是敏感性頭皮，則要注意洗髮時，手勢輕柔，並可選用舒敏型洗髮精，降低刺激，才能有效保養頭皮。

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