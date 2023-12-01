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這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

編譯尤寶琪／即時報導
毯子。Image by StockSnap from Pixabay
毯子。Image by StockSnap from Pixabay

打掃居家環境時，你會清洗那些東西？通常只要是織物，我們都會慣性都去洗滌一番，但根據清潔專家，有些東西並不需要如此頻繁的清洗。某些織物和材料如果洗滌過於頻繁，就會開始分解，並損害該物品的結構、觸感和完整性；所以，我們得在清潔和保存之間，找到一個完美的平衡。

根據清潔專家，以下四件家中的物品，最可能是民眾會洗過頭的東西。

浴巾

專家指出，毛巾是最常被過度清洗的居家物品，尤其是浴巾。

加拿大安大略(Ontario)的Toronto Shine Cleaning創始人達席爾瓦(Lina DaSilva)表示：「雖然每次用完浴巾後都想清洗它們，但這樣會降低浴巾的柔軟度，並讓纖維迅速老化。」

達席爾瓦建議，浴巾用三到四次後再清洗，但前提是每次用完都要掛好晾乾。

毯子

另一個常被過度清洗的家中物品，就是毯子；毯子雖然使用率很高，但過度清洗會導致纖維僵硬、纏結，讓毯子變得不再柔軟舒適。

科羅拉多州丹佛市(Denver)的家居清潔公司Clean Queen創始人蘭伯特 (Katie Lambert) 建議，民眾可以根據使用情況，每三到四周清洗毯子一次就夠了，不用每周都洗。

床單

床單別每周都清洗；專家指出，過度頻繁地清洗床單，會大大縮短其使用壽命。

「大家通常習慣每周洗一次床單，但除非弄髒或生病，否則將清洗的頻率延長到每兩周洗一次，通常就足夠了，」達席爾瓦指出。

達席爾瓦也建議，用溫和的天然洗滌劑清洗床單，這可以幫助床單保持乾淨久一點，並能保護精緻纖維的完整性。

牛仔布料

牛仔布料會隨著時間而磨損和褪色這點，飽受大家喜愛；但過度頻繁地清洗牛仔布料，反會加速磨損和褪色的過程，並導致纖維變得脆弱，讓布料形狀變形，一旦發生這種情況，這塊牛仔布料就沒救了。

達席爾瓦指出，除非有明顯的污垢或異味，否則牛仔布產品應該穿上個五到十次再清洗就夠了；她甚至建議，在兩次洗滌之間，可以針對小污漬進行局部清潔。

科羅拉多州 加拿大

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