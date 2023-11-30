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逾40%成年人不知膽固醇過高 恐引發心臟病或中風

編譯徐薏茹／綜合報導
最新研究發現，逾四成美國成年人不知道自己膽固醇過高，也因此未接受治療，通常驗血即可測出膽固醇是否異常。(路透)
最新研究發現，逾四成美國成年人不知道自己膽固醇過高，也因此未接受治療，通常驗血即可測出膽固醇是否異常。(路透)

發表於「美國醫學心臟病學」(JAMA Cardiology)期刊的新研究結果發現，超過40%的美國成年人不知道自己有高膽固醇問題，也因此未接受治療。

研究人員分析1999年至2020年的「全國健康與營養檢視調查」(National Health and Nutrition Examination Survey)數據，針對至少20歲以上，膽固醇中「低密度脂蛋白」(LDL， 即「壞」膽固醇)含量超過160 mg/dL的病患進行檢驗。

根據約翰霍普金斯大學醫學院(Johns Hopkins Medicine)的定義，LDL含量低於129 mg/dL被視為正常水平，130至159 mg/dL為邊緣性高值(borderline high)，160至189 mg/dL為高值(high)，190 mg/dL以上被視為極高值(very high)。

不治療高膽固醇會導致斑塊(plaque)在血管內累積，引發心臟病或中風

與1999年相比，2020年不知道自己膽固醇含量較高且未治療的人數較少，但比率仍然很高。在LDL含量160 mg/dL以上的人群中，1999年不知道自身情況且未接受治療的比率為49.4%，2020年這一比率減少至38.5%。

該研究還發現，年輕人、男性、無保險人群、西語裔族群不知情且未接受治療的比率較高；教育程度較低、社會經濟地位較低的人群也顯示較高的比率。

大多數健康成年人應該每四到六年檢查一次膽固醇含量，患有心臟病、糖尿病，或是有高膽固醇家族病史的人群應該更頻繁檢查膽固醇水平。

研究作者指出，儘管嚴重高膽固醇的發生率在過去20年下降，但每17人中仍有一人屬於邊緣性高值水平，每42人中有一人屬於高值。

該研究指出：「不知得病和缺乏治療，可能是由於難以獲得初級照護；初級照護的檢查率低；對檢查建議缺乏共識；對於低密度脂蛋白膽固醇(low-density lipoprotein cholesterol)作為質量測量指標的重視不足；對於無症狀治療的遲疑等原因造成的。」

研究表明，超過40%的美國成年人不知道自己有高膽固醇問題，並且因此未接受治療。(...
研究表明，超過40%的美國成年人不知道自己有高膽固醇問題，並且因此未接受治療。(Getty Images)

心臟病 醫學 中風

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