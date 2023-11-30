我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

輕忽新痣或雀斑 當心皮膚癌上身

編譯徐薏茹／綜合報導
看似為痣或雀斑的新色素斑，是最常被忽視的皮膚癌早期跡象。(Getty Images)
看似為痣或雀斑的新色素斑，是最常被忽視的皮膚癌早期跡象。(Getty Images)

每年約有330萬美國人被診斷出皮膚癌，好消息是有一些簡單的方法能降低風險，以預防多種形式的皮膚癌，另一個好消息是在黑色素瘤(melanoma)擴散前及早發現並治療的患者，其五年存活率為99%。

如同其他種癌症，早期發現治療是皮膚癌的關鍵，因此識別早期症狀便相當重要，假如身上出現以前沒有的新雀斑或痣，即應該考慮預約皮膚科，讓醫師判斷。

皮膚科醫師、威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medical College)皮膚科副教授傑柯斯(Michael I. Jacobs)指出，有一個早期跡象尤其容易被忽視，「看似為痣或雀斑的新色素斑，是最常被忽視的皮膚癌早期跡象。」

傑柯斯指出，許多人被告知要尋找現存痣的變化，如痣的顏色、形狀或大小，但大家可能不會特別注意新的色素病變，導致新色素斑被忽視。

如果注意到身體原本就有的痣或斑點出現變化，皮膚病專家格雷斯(Daniel Glass)表示，這種情況也應該前往門診檢查，「皮膚癌通常會以皮膚上的變化或增大的病變呈現」有可能是形狀或顏色改變，有時病變可能伴隨流血、疼痛或發癢。

格雷斯提醒，許多人認為病變部位凸起或呈現深色才需要注意，但事實上，皮膚癌病變也可能是扁平的，也可能是紅色，而不僅是深棕色或黑色。

考量以上要素，當身體上的斑點或痣出現任何變化時應該由皮膚科醫師檢查，包括顏色、形狀、觸感改變，或新出現的斑點。

這也是一年應該看一次皮膚科的理由，風險較高的族群更應該頻繁接受檢測，身體某些部位可能是自己無法看到的，因此需要皮膚科醫師協助檢查。

平常應該保護皮膚避免日曬，若出現任何變化應就醫檢查，並且每年看一次皮膚科，做到以上三點便能降低皮膚癌的風險。

田納西州居民胡克胸前的黑色素瘤在接受治療後，已逐漸縮小。(美聯社)
田納西州居民胡克胸前的黑色素瘤在接受治療後，已逐漸縮小。(美聯社)

檢測 醫學 癌症

上一則

逾40%成年人不知膽固醇過高 恐引發心臟病或中風

下一則

家族多人離奇死亡 原來罹極罕見遺傳病

延伸閱讀

陳偉霆為戲脫了 大曬古銅肌 粉絲飽眼福

陳偉霆為戲脫了 大曬古銅肌 粉絲飽眼福
醫藥／背痛、臀麻 脊椎側彎上身

醫藥／背痛、臀麻 脊椎側彎上身
柳演錫殺人魔上身 天真語氣嚇到李聖旻

柳演錫殺人魔上身 天真語氣嚇到李聖旻
發明簡單東西治療皮膚癌 14歲男生獲2.5萬獎金

發明簡單東西治療皮膚癌 14歲男生獲2.5萬獎金

熱門新聞

今年第一季針對國內航空業者的旅客投訴，較去年同期暴增了88%。圖為紐約拉瓜地亞機場的旅客大排長龍。（美聯社）

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

2023-11-22 09:56
美國最暢銷的汽車豐田Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。路透

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

2023-11-27 12:25
喬布斯臨終前，對於未能陪伴兒女感到遺憾。 (Getty Images)

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

2023-11-27 10:45
專家建議，搭機寧可謹慎行事，把登機證印出來，即使手機裡也有行動版的登機證。（Getty Images）

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

2023-11-27 11:18
今年6月，連鎖餐廳「紅龍蝦」（Red Lobster）宣布將廣受歡迎的「終極無盡蝦」（Ultimate Endless Shrimp）限時促銷活動永久列入菜單時，眾多海鮮愛好者無不歡欣鼓舞。但該餐廳低估了顧客的胃口，此一吃到飽活動恐將成為「紅龍蝦」今年預估虧損2,000萬元的主因。美聯社

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

2023-11-29 12:52
營養專家建議女性年過50歲，可從飲食下手維護骨骼。(Getty Images)

50歲後護骨 5種食物是好幫手

2023-11-28 09:43

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元