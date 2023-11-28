我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50歲後護骨 5種食物是好幫手

杭特‧拜登：願赴眾院公開聽證會作證

保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

編譯徐薏茹
為了保護眼睛，專家不建議使用紅眼舒緩眼藥水。(Getty Images)
為了保護眼睛，專家不建議使用紅眼舒緩眼藥水。(Getty Images)

靈魂之窗需要日常的愛惜與呵護，有許多方法可以保養雙眼，包括定期檢驗、戴墨鏡隔絕有害的紫外線，或是避免戴隱形眼鏡睡覺或游泳等，但專家並不建議使用紅眼舒緩眼藥水（red-eye relieving drops）。

加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)太平洋神經科學研究所(Pacific Neuroscience Institute)驗光師霍默思(Michelle Holmes)告訴赫芬頓郵報(HuffPost)：「我對這類眼藥水的擔憂是，美白眼藥水可能被用來掩蓋紅眼，而通常紅眼是更嚴重潛在疾病的症狀。」

眼睛受到刺激時可能引起結膜炎或某些過敏反應，位於眼睛前端的血管會擴張與充血，霍默思說明，這就是導致眼白部分看起來發紅與紅腫的原因。

霍默思表示，這些血管有重要作用，當發炎時，代表眼睛出了問題，有可能只是微小的症狀如感冒或灰塵跑進眼裡，也有可能是更嚴重的疾病，如感染、青光眼或角膜刮傷。

紅眼舒緩眼藥水針對這些血管讓其收縮，降低紅腫程度，這可能會讓眼睛再度變白，但卻可能掩蓋眼前的問題。

霍默思說，眼藥水可能會讓人以為自己的眼睛沒問題，然而實際上可能是非常嚴重的情況，就像是OK繃，而不是解決辦法。

紅腫的眼睛可以幫助醫師發現問題，對於某些情況或狀況而言，時間相當重要，若未治療，情況可能惡化，導致併發症，包括感染，嚴重時可能會導致視力損失。

更不用說，這些眼藥水可能會導致反彈效應(rebound effect)，霍默思指出，隨著眼藥水效力減退，營養物和氧氣開始流回血管，擴張與充血的程度實際上會比最初嚴重。

每當患者表示使用美白眼藥水時，霍默思會推薦他們改選擇潤滑人工淚液，使用無防腐劑的產品，對眼睛較不刺激。這些產品通常被認為是無防腐劑眼藥水中最安全的類型。

食品及藥物管理局(FDA)近來針對26種非處方眼藥水發布一項警告，因為這些眼藥水有感染風險，可能導致部分視力損失或失明。

最後，如果眼睛發紅或紅腫，務必諮詢眼科護理人員，或是打電話給地方眼科診所，櫃台人員應該能夠為紅眼做檢傷分類，確定是否需要後續照護或檢測，並推薦安全、有效的眼藥水。

加州 檢測 併發症

上一則

50歲後護骨 5種食物是好幫手

下一則

不把臭蟲帶回家 住旅館行李放這裡

延伸閱讀

熱又躁好困擾 更年期慎防5病症

熱又躁好困擾 更年期慎防5病症
橙縣華人獅子會義診 把關視力

橙縣華人獅子會義診 把關視力
作業員在無菌室打赤腳 美28款眼藥水與人工淚液遭下架

作業員在無菌室打赤腳 美28款眼藥水與人工淚液遭下架
老婦除草 遭微孢子蟲寄生角膜感染

老婦除草 遭微孢子蟲寄生角膜感染

熱門新聞

今年第一季針對國內航空業者的旅客投訴，較去年同期暴增了88%。圖為紐約拉瓜地亞機場的旅客大排長龍。（美聯社）

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

2023-11-22 09:56
哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

2023-11-20 10:00
美國最暢銷的汽車豐田Camry未來將只生產油電混合車款。Camry現在有油電混合版，但新設計的2025年Camry將只提供汽油引擎與電動馬達結合的油電混合款式。路透

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

2023-11-27 12:25
有專家認為，一旦你可以靠房子賺取收入，例如租金，房子才算是你的資產。(Getty Images)

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

2023-11-21 10:35
綠花椰菜好處多多，還是有助降低血糖的頭號蔬菜。(Getty Images)

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

2023-11-21 11:08
喬布斯臨終前，對於未能陪伴兒女感到遺憾。 (Getty Images)

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

2023-11-27 10:45

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居
「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了

「柯文哲走了最錯的一步…」他揭硬傷：趙少康講對了