保護眼睛 驗光師絕不用這個產品

為了保護眼睛，專家不建議使用紅眼舒緩眼藥水。(Getty Images)

靈魂之窗需要日常的愛惜與呵護，有許多方法可以保養雙眼，包括定期檢驗、戴墨鏡隔絕有害的紫外線，或是避免戴隱形眼鏡睡覺或游泳等，但專家並不建議使用紅眼舒緩眼藥水（red-eye relieving drops）。

加州 聖塔莫尼卡(Santa Monica)太平洋神經科學研究所(Pacific Neuroscience Institute)驗光師霍默思(Michelle Holmes)告訴赫芬頓郵報(HuffPost)：「我對這類眼藥水的擔憂是，美白眼藥水可能被用來掩蓋紅眼，而通常紅眼是更嚴重潛在疾病的症狀。」

眼睛受到刺激時可能引起結膜炎或某些過敏反應，位於眼睛前端的血管會擴張與充血，霍默思說明，這就是導致眼白部分看起來發紅與紅腫的原因。

霍默思表示，這些血管有重要作用，當發炎時，代表眼睛出了問題，有可能只是微小的症狀如感冒或灰塵跑進眼裡，也有可能是更嚴重的疾病，如感染、青光眼或角膜刮傷。

紅眼舒緩眼藥水針對這些血管讓其收縮，降低紅腫程度，這可能會讓眼睛再度變白，但卻可能掩蓋眼前的問題。

霍默思說，眼藥水可能會讓人以為自己的眼睛沒問題，然而實際上可能是非常嚴重的情況，就像是OK繃，而不是解決辦法。

紅腫的眼睛可以幫助醫師發現問題，對於某些情況或狀況而言，時間相當重要，若未治療，情況可能惡化，導致併發症 ，包括感染，嚴重時可能會導致視力損失。

更不用說，這些眼藥水可能會導致反彈效應(rebound effect)，霍默思指出，隨著眼藥水效力減退，營養物和氧氣開始流回血管，擴張與充血的程度實際上會比最初嚴重。

每當患者表示使用美白眼藥水時，霍默思會推薦他們改選擇潤滑人工淚液，使用無防腐劑的產品，對眼睛較不刺激。這些產品通常被認為是無防腐劑眼藥水中最安全的類型。

食品及藥物管理局(FDA)近來針對26種非處方眼藥水發布一項警告，因為這些眼藥水有感染風險，可能導致部分視力損失或失明。

最後，如果眼睛發紅或紅腫，務必諮詢眼科護理人員，或是打電話給地方眼科診所，櫃台人員應該能夠為紅眼做檢傷分類，確定是否需要後續照護或檢測 ，並推薦安全、有效的眼藥水。