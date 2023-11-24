研究：用鹽水潄口沖鼻 可能有助減輕新冠症狀
最近發表的研究報告指出，用鹽水漱口沖鼻，可能有助減輕新冠症狀，讓染疫者免於住院。
從事這項研究的休士頓德州大學醫學院婦產科與生殖科學教授艾斯賓諾沙（ Jimmy Espinoza）說，這是很簡單的方法，鹽隨處可取，便宜又方便。「我認為鹽水漱口沖鼻可能有效，特別是要感覺舒服些的話。」
本研究上周在加州安那海姆（ Anaheim）舉行的美國過敏、氣喘與免疫學學會的年會上發表。
未參與本研究的傳染病專家說，本研究的發現「很有意思」，但有必要進一步探討。專家強調，鹽水漱口和洗鼻腔絕對不可用來替代疫苗接種或藥物如Paxlovid的治療。
不過，更早些時候的小型研究發現，用鹽水清洗口腔和鼻腔，可減低新冠病毒量，把喉嚨和鼻腔裡的病毒清除出來。本研究替這些小型研究增添一份證據。
想試試這方法的人，可以買生理鹽水，若要用自家的水，艾斯賓諾沙建議先把水煮開，放進少許鹽，讓它自然冷卻到溫水的程度。他說，必須用滾過的水的原因是，鼻腔很容易受到水裡汙染物質的感染。
他建議漱口和沖鼻輪流換著做。八盎司的水，放進三分之一茶匙的鹽，分開漱口水和沖鼻水。漱口一分鐘，然後把另一半水倒進洗鼻壺，灌進鼻孔裡。再漱口。如果還受得了，把剩下的水再沖鼻子一次也無妨。
戴維斯加州大學附屬醫院小兒傳染病科主任布藍伯格（Dean Blumberg）說，長期高血壓和一般高血壓患者不要用鹽水漱口，以免不慎吞進鹽水。鹽分所含的鈉，攝取過多，可能導致血管變窄或硬化，升高血壓。
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