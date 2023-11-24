研究：用鹽水潄口沖鼻 可能有助減輕新冠症狀

研究指出，用鹽水漱口沖鼻，可能有助減輕新冠症狀，讓染疫者免於住院。(Getty Images)

最近發表的研究報告指出，用鹽水漱口沖鼻，可能有助減輕新冠症狀，讓染疫者免於住院。

從事這項研究的休士頓德州大學醫學 院婦產科與生殖科學教授艾斯賓諾沙（ Jimmy Espinoza）說，這是很簡單的方法，鹽隨處可取，便宜又方便。「我認為鹽水漱口沖鼻可能有效，特別是要感覺舒服些的話。」

本研究上周在加州安那海姆（ Anaheim）舉行的美國過敏、氣喘與免疫學學會的年會上發表。

未參與本研究的傳染病專家說，本研究的發現「很有意思」，但有必要進一步探討。專家強調，鹽水漱口和洗鼻腔絕對不可用來替代疫苗接種或藥物如Paxlovid的治療。

不過，更早些時候的小型研究發現，用鹽水清洗口腔和鼻腔，可減低新冠病毒量，把喉嚨和鼻腔裡的病毒清除出來。本研究替這些小型研究增添一份證據。

想試試這方法的人，可以買生理鹽水，若要用自家的水，艾斯賓諾沙建議先把水煮開，放進少許鹽，讓它自然冷卻到溫水的程度。他說，必須用滾過的水的原因是，鼻腔很容易受到水裡汙染物質的感染。

他建議漱口和沖鼻輪流換著做。八盎司的水，放進三分之一茶匙的鹽，分開漱口水和沖鼻水。漱口一分鐘，然後把另一半水倒進洗鼻壺，灌進鼻孔裡。再漱口。如果還受得了，把剩下的水再沖鼻子一次也無妨。

戴維斯加州大學 附屬醫院小兒傳染病科主任布藍伯格（Dean Blumberg）說，長期高血壓 和一般高血壓患者不要用鹽水漱口，以免不慎吞進鹽水。鹽分所含的鈉，攝取過多，可能導致血管變窄或硬化，升高血壓。