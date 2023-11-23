三餐前喝500cc水 輕鬆加速減重

飯前喝下500毫升的水，不僅能提高新陳代謝，還能有助減重。(Getty Images)

對於那些拚命想以節食和運動來減重 、但站上磅秤卻沒有看到效果的人來說，現在有個好消息了，在享用感恩節大餐前先喝水。

生活新聞網站Irish Star報導，研究顯示，與沒喝水相比，飯前喝下500毫升的水不僅能提高新陳代謝，還能有助減重。在抖音 (TikTok )上提供這個減重訣竅的兩名醫生說，通常喝的水愈多，身體就愈健康，「就是這麼簡單」。

英國伯明翰大學(University of Birmingham)的研究發現，在飯前半小時喝500毫升的水，可減輕體重；採此方法者比不這樣做的人平均多減了1.3公斤。在為期12周裡，先喝了水的人體重減輕了4.3公斤，相較之下，飯前不喝水的人體重只減輕了0.8公斤。

伯明翰大學健康與照護研究中心(NIHR)前臨床講師帕雷蒂(Helen Parretti)說，這些發現的妙處在於簡單易行，只要在正餐前喝一品脫水(約570毫升)、一天三次，就有助於減輕體重。

她說，如果結合增加運動量與奉行健康的飲食習慣，可以幫助人們以健康的速度來甩掉身上的脂肪；而將這個方法融入繁忙的日常生活中，幾乎可說不費吹灰之力。