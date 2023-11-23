我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

柯郭合成局？柯文哲：邀請郭董一起在創造歷史隊伍裡前行

1天減1匙鹽 遠離高血壓 效果等同降血壓藥

編譯徐薏茹／綜合報導
高血壓被稱為「沉默的殺手」，醫學專家建議，減少飲食中的鈉可讓70%至75%的患者血壓下降。圖為新罕布夏州老人在一項活動中閱覽菜單上菜式的營養含量。(美聯社)
高血壓被稱為「沉默的殺手」，醫學專家建議，減少飲食中的鈉可讓70%至75%的患者血壓下降。圖為新罕布夏州老人在一項活動中閱覽菜單上菜式的營養含量。(美聯社)

本月中發表於美國醫學會雜誌(JAMA)的一項新研究發現，即便沒有高血壓，每日從飲食中減少攝取一茶匙的鹽，便可以降低最高血壓讀數，效果幾乎等同於典型的高血壓藥物。

一茶匙鹽為2300毫克，根據最新的美國營養指南，這是14歲以上人群的每日建議最高攝取限制，然而美國心臟協會(American Heart Association)建議每日鈉(sodium)攝取量應少於1500毫克。

西北大學(Northwestern Universit)醫學院預防醫學教授、研究共同主持人諾麗娜·艾倫(Norrina Allen)指出，這是第一項研究表明，已經有服用降血壓藥物的人群，可以透過限制鈉攝取量進一步降低血壓，「無論藥物使用如何，我們發現，如果減少飲食中的鈉，70%至75%病患的血壓可能下降」。

由於沒有症狀，高血壓通常被稱為「沉默的殺手」，美國心臟協會的數據顯示，近半數的美國人民患有高血壓。

全國猶太醫學研究中心(National Jewish Health)心血管預防與健康主任費曼(Andrew Freeman)博士指出，大多數人吃進太多的鹽，因為幾乎所有食物都含有鹽，「一茶匙的鹽可能看似不多，但是添加鹽對於血壓的影響似乎驚人地大。」

費曼表示，無論選擇哪種飲食計畫，想要降低鈉攝取量最好自己在家做飯，如此一來就能讀取標示並計算鈉含量。

高血壓 醫學 猶太

上一則

為健康少吃鹽 缺碘就不OK

下一則

三餐前喝500cc水 輕鬆加速減重

延伸閱讀

心臟肥大 掌握飲食4方針

心臟肥大 掌握飲食4方針
70歲嬤糖尿病、高血壓 腳傷輕忽自行敷藥險截肢

70歲嬤糖尿病、高血壓 腳傷輕忽自行敷藥險截肢
快看世界／受高血壓所苦？降低「它」的攝取有助控制

快看世界／受高血壓所苦？降低「它」的攝取有助控制
天氣變冷2成民眾血壓飆高 台大醫教監測「關鍵數字」

天氣變冷2成民眾血壓飆高 台大醫教監測「關鍵數字」

熱門新聞

(本報系檔案照)

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

2023-11-14 11:43
很多人往沙發一坐就呼呼入睡，但上床卻睡不著。(Getty Images)

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

2023-11-16 10:56
哥斯大黎加出名之處，在於擁有沿太平洋與大西洋綿延數英里的美麗海岸線。 （Getty Images）

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

2023-11-20 10:00
除了銀行之外，現金還有其他存放地點。(Getty Images)

除了銀行 還可把現金放進這三個地方

2023-11-20 10:38
獨自搭遊輪雖然自由，但也有個缺點：可能需要支付額外的費用 。(Getty Images)

一個人搭郵輪？你得多付費

2023-11-17 10:38
示意圖。（取材自ingimage）

住旅館 這2種備品最多人帶走…房務人員曝真心話

2023-11-16 15:35

超人氣

更多 >
航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司

航空服務愈來愈差 遭投訴最多的是這家公司
美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌
尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡

尼加拉大瀑布附近美加邊境驚傳汽車爆炸 2人死亡
OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？
《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬

《以愛為營》片酬曝光 白鹿比王鶴棣少了人民幣220萬