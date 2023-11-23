1天減1匙鹽 遠離高血壓 效果等同降血壓藥

高血壓被稱為「沉默的殺手」，醫學專家建議，減少飲食中的鈉可讓70%至75%的患者血壓下降。圖為新罕布夏州老人在一項活動中閱覽菜單上菜式的營養含量。(美聯社)

本月中發表於美國醫學 會雜誌(JAMA)的一項新研究發現，即便沒有高血壓 ，每日從飲食中減少攝取一茶匙的鹽，便可以降低最高血壓讀數，效果幾乎等同於典型的高血壓藥物。

一茶匙鹽為2300毫克，根據最新的美國營養指南，這是14歲以上人群的每日建議最高攝取限制，然而美國心臟協會(American Heart Association)建議每日鈉(sodium)攝取量應少於1500毫克。

西北大學(Northwestern Universit)醫學院預防醫學教授、研究共同主持人諾麗娜·艾倫(Norrina Allen)指出，這是第一項研究表明，已經有服用降血壓藥物的人群，可以透過限制鈉攝取量進一步降低血壓，「無論藥物使用如何，我們發現，如果減少飲食中的鈉，70%至75%病患的血壓可能下降」。

由於沒有症狀，高血壓通常被稱為「沉默的殺手」，美國心臟協會的數據顯示，近半數的美國人民患有高血壓。

全國猶太 醫學研究中心(National Jewish Health)心血管預防與健康主任費曼(Andrew Freeman)博士指出，大多數人吃進太多的鹽，因為幾乎所有食物都含有鹽，「一茶匙的鹽可能看似不多，但是添加鹽對於血壓的影響似乎驚人地大。」

費曼表示，無論選擇哪種飲食計畫，想要降低鈉攝取量最好自己在家做飯，如此一來就能讀取標示並計算鈉含量。