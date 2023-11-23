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為健康少吃鹽 缺碘就不OK

編譯廖振堯／綜合報導
研究顯示，每日從飲食中減少攝取一茶匙的鹽，便可以降低血壓，效果幾乎等同於高血壓藥物。(Getty Images)
研究顯示，每日從飲食中減少攝取一茶匙的鹽，便可以降低血壓，效果幾乎等同於高血壓藥物。(Getty Images)

健康飲食往往提倡少鹽，因過多的鈉會增加高血壓心臟病和中風的風險；但勿矯枉過正，因為食鹽可能是大多數飲食中最可靠、最豐富的碘(Iodine)來源。

華盛頓郵報報導，1920年代美國民眾普遍缺碘，從那之後製造商便開始在食鹽中添加碘。雖然現今缺碘的病症並不常見，但2017年一項研究調查189名年齡在51歲至86歲之間的女性，發現60%的女性有中度碘不足。

史丹福大學醫學院(Stanford University School of Medicine)臨床醫學副教授Marilyn Tan表示，碘在甲狀腺激素的產生過程扮演至關重要的角色，而甲狀腺激素對體重、認知功能、精力高低，甚至頭髮和指甲的生長都有影響，「它負責新陳代謝，也會影響身體的其他器官。」

而碘缺乏恐會導致甲狀腺功能低下，症狀可能包括體重增加、疲勞、情緒低落、記憶力問題、便祕、畏寒；若長期攝取量過低，還會導致甲狀腺腫大。甲狀腺功能減退的情況會隨著年齡的愈來愈嚴重。

天然的碘來源只存在少數食物中：如水果和蔬菜、海藻、海鮮，來自富含碘的土壤或海水，便含有碘；如果乳製品和雞蛋產自的動物餵食加碘飼料，也是很好的碘來源，但加工食品中使用的鹽通常不加碘，現在流行的海鹽、喜馬拉雅鹽、粗鹽，也都不是很好的碘來源。

醫學 高血壓 心臟病

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