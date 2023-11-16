為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

很多人往沙發一坐就呼呼入睡，但上床卻睡不著。(Getty Images)

很多人下班回家，往沙發一坐下，打開電視，不久就呼呼入睡，等親人過來把你叫醒，說直接上床不就得了？但你上床躺下來，卻越躺越清醒。這是怎麼回事？

沙發上很快睡著的原因之一是「睡眠壓力」--驅動你趕快睡覺的生理力量，白天清醒的時間越久，回到家「睡眠壓力」就越大。

個人的生理時鐘是另一原因。生理時鐘告訴我們，白天要清醒，夜晚要睡覺。

環境也會影響一個人的睡眠。你也許剛吃完飯；舒適的沙發在溫暖的房間，燈光昏暗或電視節目當催眠的背景。對許多人來說，這就是最完美的入睡環境。

上床之前，先在沙發上打過盹，小睡了一會兒的話，你的睡眠壓力，可能就比打盹前小多了。這時候的你，不是已連續16小時清醒的你，而是剛剛醒來，睡眠壓力小多了，躺在床上要入睡，自然就困難多了。

如果你在沙發上只睡了五分鐘，躺到床上再睡回去，可能不難。短暫打盹不太可能大大減輕你的睡眠壓力，可是如果你在沙發上一睡就是一小時，那就另當別論了。

睡眠周期也會影響人入睡。多數人的睡眠周期是90分鐘--先淺眠，漸漸進入深眠，再以淺眠結束一個循環。如果你是深眠時醒來，走路搖搖晃晃的，躺到床上睡回去也許很容易。如果淺眠中醒來，在床上要入睡，可能就沒那麼容易了。

所以，要上床容易入睡的最佳辦法就是：別在沙發上睡著。這就能夠保證你白天一整天累積下來的睡眠壓力，會「迫使」你一上床就進入深眠。