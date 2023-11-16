不只強身 太極拳還可醒腦防失智

最新的研究發現，練習太極拳可以減緩認知能力退化，並有效預防失智。(Getty Images)

許多研究已證實，運動有助於身體和大腦，但一項最新的研究發現，練習太極拳可以幫助減緩認知能力的退化，並有效預防失智。

共有約300名平均年齡在70多歲老年人參與這項研究，這些老人家都表示自己的記憶力在衰退中。參與者進行了10分鐘的蒙特利爾認知評估測試，正常分數是26至30，得分在18到25之間被認為有輕度障礙，雖然沒有到失智，但不像以前那麼敏銳，需要更加努力地維持日常活動。研究開始時，參與者的平均分數是25分。

在每周練習兩次太極拳，且持續進行六個月的人，分數提高了1.5分，雖然聽起來可能不是很多，但負責研究伊麗莎白埃克斯特羅姆(Elizabeth Eckstrom)博士表示，這已是給了自己額外三年的時間來避免衰退。

埃克斯特羅姆解釋，患有輕度認知能力下降的人，每年平均會損失約0.5分，一旦分數降至18分以下，就會因記憶喪失和認知能力下降，而產生嚴重的健康問題。因此，若你能每周堅持練習兩到三天太極拳，可以在罹患失智症前會多活幾年。

部分參與者也進行了另一種「認知增強型太極拳」，要求在進行一系列太極拳動作前後，拼寫一個單字。埃克斯特羅姆說，這樣可以強迫大腦思考，身心同時運動，而有練習這種認知增強型太極拳的人，他們的分數提高了大約3分，等於多擁有了六年的健康。

至於太極拳為何有效，她表示，因結合了動作的記憶，同時可有身體活動和增強記憶力。

俄勒岡健康與科學大學的神經學家約瑟夫·奎因博士(Joseph Quinn)表示，太極拳並非一種有氧運動，冥想的部分可能具有減輕壓力的作用。

不過，由於這項研究多數的參與者都是白人，大約三分之二擁有大學學位，不確定這些好處是否適用於更廣泛的人群。去年發表的一項研究發現，美國非裔 和西班牙裔人以及教育 程度較低的人，與認知障礙和癡呆症並無正相關。