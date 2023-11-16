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不只強身 太極拳還可醒腦防失智

編譯黃祖綺／綜合報導
最新的研究發現，練習太極拳可以減緩認知能力退化，並有效預防失智。(Getty Images)
最新的研究發現，練習太極拳可以減緩認知能力退化，並有效預防失智。(Getty Images)

許多研究已證實，運動有助於身體和大腦，但一項最新的研究發現，練習太極拳可以幫助減緩認知能力的退化，並有效預防失智。

共有約300名平均年齡在70多歲老年人參與這項研究，這些老人家都表示自己的記憶力在衰退中。參與者進行了10分鐘的蒙特利爾認知評估測試，正常分數是26至30，得分在18到25之間被認為有輕度障礙，雖然沒有到失智，但不像以前那麼敏銳，需要更加努力地維持日常活動。研究開始時，參與者的平均分數是25分。

在每周練習兩次太極拳，且持續進行六個月的人，分數提高了1.5分，雖然聽起來可能不是很多，但負責研究伊麗莎白埃克斯特羅姆(Elizabeth Eckstrom)博士表示，這已是給了自己額外三年的時間來避免衰退。

埃克斯特羅姆解釋，患有輕度認知能力下降的人，每年平均會損失約0.5分，一旦分數降至18分以下，就會因記憶喪失和認知能力下降，而產生嚴重的健康問題。因此，若你能每周堅持練習兩到三天太極拳，可以在罹患失智症前會多活幾年。

部分參與者也進行了另一種「認知增強型太極拳」，要求在進行一系列太極拳動作前後，拼寫一個單字。埃克斯特羅姆說，這樣可以強迫大腦思考，身心同時運動，而有練習這種認知增強型太極拳的人，他們的分數提高了大約3分，等於多擁有了六年的健康。

至於太極拳為何有效，她表示，因結合了動作的記憶，同時可有身體活動和增強記憶力。

俄勒岡健康與科學大學的神經學家約瑟夫·奎因博士(Joseph Quinn)表示，太極拳並非一種有氧運動，冥想的部分可能具有減輕壓力的作用。

不過，由於這項研究多數的參與者都是白人，大約三分之二擁有大學學位，不確定這些好處是否適用於更廣泛的人群。去年發表的一項研究發現，美國非裔和西班牙裔人以及教育程度較低的人，與認知障礙和癡呆症並無正相關。

太極拳是一種武術，融合了一系列套路，也注重呼吸控制。86歲的瑪麗范克里夫(Mary Beth Van Cleave)說，太極拳說對身體的好處相當明顯，因為太極拳訓練了平衡感，讓她多次免於了跌倒受傷。的確有研究顯示，太極拳可以幫助老年人預防跌倒並改善平衡，長期練習的效果最大。

長期練習太極拳可以幫助老年人改善平衡，預防跌倒。圖為2015年在太極拳發源地河南...
長期練習太極拳可以幫助老年人改善平衡，預防跌倒。圖為2015年在太極拳發源地河南焦作舉行的一場試圖寫下金氏紀錄的大型太極拳活動。(路透)

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