「認知霧」青壯年疫後新毛病 記憶力、思考力、判斷力皆衰退

愈來愈多美國人承認有認知障礙，圖為一名療養院居民在練習改善認知能力。(美聯社)

住在舊金山灣區的30歲軟體工程師艾奎瑞(Emmanuel Aguirre)2020年底感染新冠病毒，染疫一個月內生活大變；他說，感覺像處於固定宿醉狀態，彷彿喝醉酒似的，精神亢奮，常常突然之間頭腦無法思考；他說，雖然保住遠距上班工作，卻無法再約會。

愈來愈多美國民眾坦承自己有「認知霧」(Cognitive Fog)的狀況，例如無法思考、記不住事情。年齡在20多歲、30多歲及40多歲之間的民眾，則是出現「認知霧」問題最頻繁的族群，研究人員研判，持續數月之久的「新冠長期症狀」(long COVID)可能是背後原因。

人口普查 局(US. Census Bureau)數據顯示，與過去15年的統計相比，如今自認有嚴重認知問題的民眾明顯增加，記憶力、專注力以及判斷力衰退。

紐約時報報導，美國民眾的認知問題與感染新冠病毒之後遲遲未能痊癒者的「腦霧」(brain fog)頗為類似。報導分析指出，新冠疫情 發生初期，民眾認知問題也開始增加，就業 年齡成年人自認有嚴重思考問題的人數，增加了大約100萬人。

這項統計於2000年代創立以來，18歲至64歲之間民眾中，表示自己有嚴重認知問題的人數，第一次與行走有問題、爬樓梯有問題的人數相當。

研究人員說，「新冠長期症狀」對少數年輕人帶來重大影響，這些年輕人疫情期間可能還遭育心理壓力等問題；研究人員到目前為止還無法了解這些問題的具體原因究竟為何。