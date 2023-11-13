為便秘苦惱？這個姿勢助排便

上大號時，把坐姿改為用矮凳子墊高腳的蹲姿有助排便。(Getty Images)

為便秘苦惱？上大號時把坐姿改為蹲姿有助排便，這是很有科學根據的建議。

但是，現代化的衛生設備大多是馬桶，要你坐著出恭，如何改為蹲姿？沒關係，搬個矮凳子墊高腳，一樣有效，還能鍛鍊腿力。

便祕 是任何人，任何年紀都可能碰到的事，長期要改善，只能靠改變生活型態，但是改變排便姿勢，可能有助短期見效。研究指出，「排便姿勢調整裝置」（ defecation posture modification device），亦即腳凳子，就可減低肌肉 緊張，縮短腸道蠕動的時間。

多數專家同意，蹲姿是最佳排便姿勢。2019年一篇研究報告說，蹲姿讓腸胃肌肉能夠有效運作，幫助我們「出清」腸內廢棄物。

西式馬桶要我們坐著大便，坐姿是效率較差的大便姿勢，因為坐著會讓直腸增加無必要的彎曲，不利腸道蠕動與排便。用矮凳子墊高腳，讓膝蓋超過髖關節高度的蹲姿，就能矯正直腸彎曲的「阻礙排便」作用。

把姿勢改為蹲姿，可以減少肌肉的緊張和腸道蠕動的時間，讓你排便更加順暢。

除了調整大便姿勢，也可調整生活方式，從根本處降低便祕的機率。國家糖尿病 、消化與腎臟疾病研究所建議如下：

--多喝水，讓身體水分充足；

--多吸收纖維質，例如多吃水果、蔬菜、全穀類食品、堅果、種子和豆子。

--少吃速食餐或加工食品，如熱狗。

--經常運動，每天定時上大號。