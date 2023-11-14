住房高昂、疫情後補貼縮減 各城遊民大增

紐約市的遊民以地鐵站為家。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)分析遊民 數據報告發現，全美各地露宿街頭或暫居避難所的遊民人數增加，箇中原因與住房成本上揚，以及新冠疫情 時期的保護措施結束有關。

WSJ分析從各城市到各州共150個統計遊民人數的組織資料發現，超過100處遊民的人數今年初比去年多；大多數主要都會區都通報遊民增加，包括芝加哥、邁阿密、波士頓和鳳凰城。

收集遊民相關數據的聯邦住房和城市發展部(HUD)表示，目前遊民數字仍屬初步，未來還會變動，HUD今年稍晚會公布更詳細的結果。

WSJ收到67個地區的無家可歸者人數報告，初步數據顯示，67處中有48處今年的遊民數量增加，這與HUD於2022年公布相應地方的數字同比增加9%，而若與2020年數據比較則增加13%，沒有2021年的數據是因為受疫情影響而未統計。

HUD估計，去年初全美每個晚上約有58萬2500人無家可歸，比2020年增加不到一個百分點。