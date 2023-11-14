我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

住房高昂、疫情後補貼縮減 各城遊民大增

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約市的遊民以地鐵站為家。(美聯社)
紐約市的遊民以地鐵站為家。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)分析遊民數據報告發現，全美各地露宿街頭或暫居避難所的遊民人數增加，箇中原因與住房成本上揚，以及新冠疫情時期的保護措施結束有關。

WSJ分析從各城市到各州共150個統計遊民人數的組織資料發現，超過100處遊民的人數今年初比去年多；大多數主要都會區都通報遊民增加，包括芝加哥、邁阿密、波士頓和鳳凰城。

收集遊民相關數據的聯邦住房和城市發展部(HUD)表示，目前遊民數字仍屬初步，未來還會變動，HUD今年稍晚會公布更詳細的結果。 

WSJ收到67個地區的無家可歸者人數報告，初步數據顯示，67處中有48處今年的遊民數量增加，這與HUD於2022年公布相應地方的數字同比增加9%，而若與2020年數據比較則增加13%，沒有2021年的數據是因為受疫情影響而未統計。

HUD估計，去年初全美每個晚上約有58萬2500人無家可歸，比2020年增加不到一個百分點。

55歲的蘇‧寇斯(Sue Coss)表示，她和交往多年的男友在疫情期間獲得住房補貼，今年春季被趕出鳳凰城的租屋處。她說：「我們當時沒有錢，沒人伸援，許多人現在的情況與我們相似。」

住房成本上揚及新冠疫情期間的保護措施結束也促使美國主要都會區遊民大增。圖為德州休...
住房成本上揚及新冠疫情期間的保護措施結束也促使美國主要都會區遊民大增。圖為德州休士頓遊民睡在一座陸橋下。(路透)

遊民 疫情 華爾街

上一則

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

延伸閱讀

馬宏寶參選州議員 倡全民基本收入

馬宏寶參選州議員 倡全民基本收入
48小時降雪2呎 安克拉治遊民凍死創新高 今年已49人

48小時降雪2呎 安克拉治遊民凍死創新高 今年已49人
芝精品酒店改收容遊民 16員工遭裁抗議

芝精品酒店改收容遊民 16員工遭裁抗議
遊民與遊行考驗APEC峰會

遊民與遊行考驗APEC峰會

熱門新聞

Kia EV9休旅車的價格，實用性和未來感設計，上市後可能將改寫電動車市場遊戲規則。（美聯社）

5款值得期待的2024年休旅車

2023-11-08 09:33
烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。美聯社

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

2023-11-08 13:13
在亞馬遜網站暢銷的Crock-Pot加熱便當盒，讓你午餐時，可有一碗熱湯或美味的燉菜暖暖胃。（亞馬遜網站）

讓你吃熱騰騰飯食 加熱便當盒2萬人愛用

2023-11-07 10:08
目前認證麻醉助理只能在20個州與哥倫比亞特區執業。（Getty Images）

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

2023-11-10 09:32
NBC新聞網站購物頻道Select集合了專家所推薦的衣物去污劑進行評鑑，選出最好的品牌是 OxiClean MaxForce衣物去污噴霧劑 。（亞馬遜網站）

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

2023-11-10 09:53
示意圖。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

2023-11-07 12:49

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州