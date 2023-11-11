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出生心疾同住ICU 他倆大學再成室友

編譯徐薏茹／綜合報導
21年前出生時同因心疾，在醫院加護嬰兒室彼此相鄰的賽斯·里潘羅普(右)、泰特·露易斯(左)，21年後又成了大學室友。(abcnews.go.com截頻)
21年前出生時同因心疾，在醫院加護嬰兒室彼此相鄰的賽斯·里潘羅普(右)、泰特·露易斯(左)，21年後又成了大學室友。(abcnews.go.com截頻)

21年前，兩名同樣患有嚴重心臟疾病的新生兒被安置在德州一間兒童醫院的加護病房(ICU)，彼此相鄰，兩個嬰兒的父母都被告知，他們的存活率僅約40%。

54歲的金柏莉·里潘羅普(Kimberly Rippentrop)回憶，當時他們沒有太大的希望，所幸之後她的兒子賽斯·里潘羅普(Seth Rippentrop)和隔壁病房的嬰兒泰特·露易斯(Tate Lewis)，在接受左心發育不全症候群(Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS)的手術後都度過了難關。

21年後的今天，賽斯和泰特再度聚首，這次他們進入德州大學，成為室友。

賽斯入選院長嘉許名單(dean's list)，主修物理學，泰特主修商業管理並加入高爾夫球隊；金柏莉表示，「知道他們走了多遠，現在看到他們再度相聚令我激動，他們之間的聯結如此緊密，就像是命中註定。」

賽斯與泰特在莫斯營(Camp Moss)認識，這是為了曾做過心臟手術的兒童舉辦的夏令營，泰斯住在德州巴黎(Paris)，與賽斯在麥基尼(McKinney)的家鄉相隔約90哩。

他們每年在夏令營相見，被分配都同間小屋，兩人無話不談，因為理解對方曾經經歷的歷程，他們很快就建立起聯結。

當然，賽斯與泰特也聽過彼此曾住在相鄰病房的故事，他們的父母在兩個孩子住院期間互相扶持。

泰特說：「我們的媽媽成為朋友，但因為住在不同城鎮，我們沒有經常相聚，但我們會來夏令營，分享在學年期間遇到的任何困難。比如因為心臟問題，我們不能參加其他孩子參加過的所有活動。而有人能夠理解自己，這對我們來說意義重大。」

美國每年大約3800名嬰兒中就有一名患有左心發育不全症候群，占所有先天性心臟疾病的2%至3%。

金柏莉·里潘羅普報著泰特(右)和賽斯·里潘羅普與母親雪莉(左)2003年合影。(...
金柏莉·里潘羅普報著泰特(右)和賽斯·里潘羅普與母親雪莉(左)2003年合影。(ABC電視網截頻)

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