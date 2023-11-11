出生心疾同住ICU 他倆大學再成室友

21年前出生時同因心疾，在醫院加護嬰兒室彼此相鄰的賽斯·里潘羅普(右)、泰特·露易斯(左)，21年後又成了大學室友。(abcnews.go.com截頻)

21年前，兩名同樣患有嚴重心臟疾病的新生兒被安置在德州 一間兒童醫院的加護病房(ICU)，彼此相鄰，兩個嬰兒的父母都被告知，他們的存活率僅約40%。

54歲的金柏莉·里潘羅普(Kimberly Rippentrop)回憶，當時他們沒有太大的希望，所幸之後她的兒子賽斯·里潘羅普(Seth Rippentrop)和隔壁病房的嬰兒泰特·露易斯(Tate Lewis)，在接受左心發育不全症候群(Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS)的手術後都度過了難關。

21年後的今天，賽斯和泰特再度聚首，這次他們進入德州大學，成為室友。

賽斯入選院長嘉許名單(dean's list)，主修物理學，泰特主修商業管理並加入高爾夫球隊；金柏莉表示，「知道他們走了多遠，現在看到他們再度相聚令我激動，他們之間的聯結如此緊密，就像是命中註定。」

賽斯與泰特在莫斯營(Camp Moss)認識，這是為了曾做過心臟手術的兒童舉辦的夏令營，泰斯住在德州巴黎(Paris)，與賽斯在麥基尼(McKinney)的家鄉相隔約90哩。

他們每年在夏令營相見，被分配都同間小屋，兩人無話不談，因為理解對方曾經經歷的歷程，他們很快就建立起聯結。

當然，賽斯與泰特也聽過彼此曾住在相鄰病房的故事，他們的父母在兩個孩子住院期間互相扶持。

泰特說：「我們的媽媽成為朋友，但因為住在不同城鎮，我們沒有經常相聚，但我們會來夏令營，分享在學年期間遇到的任何困難。比如因為心臟問題，我們不能參加其他孩子參加過的所有活動。而有人能夠理解自己，這對我們來說意義重大。」