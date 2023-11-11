新生兒罹梅毒10年激增11倍 醫界籲採緊急行動

聯邦疾病防治中心最新報告顯示，2022年新生兒患梅毒的人數約為10年前的11倍，創下30年新高，公衛人士呼籲政府急列預算、增設協調人來遏阻。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心 (CDC )本周表示，2022年新生兒患梅毒(Syphilis)人數逾3700，約為10年前的11倍，創下30年新高，達到「情況危急」程度。

孕婦感染梅毒可致胎兒流產或死產，生下嬰兒可能目盲或耳聾，長大有發展遲緩問題。2022年，梅毒是231個死產和51名嬰兒死亡原因。

梅毒約20年前在美國幾乎絕跡，但從2017到2021，暴增74%，達17.7萬病例。披衣菌感染病例更多，達160萬，淋病也有70萬。CDC說，90%新病例只要按時體檢，及時治療，其實是可以預防的。

CDC性病防治科首席醫官巴赫曼(Laura Bachmann)說，「嬰兒罹患梅毒人數持續增加，達危急情況，需用不同的方法處理。」

她說，「只要有一個案例發生，就表示公衛制度崩潰了，何況有3700個案例。」

制度崩潰從許多方面可以看出。這3700帶梅毒出生新生兒的母親，有38%毫無產檢等產前照護；至少產檢一次的媽媽，也有30%不是沒檢測 梅毒，就是檢測的太晚，來不及治療。而檢測出梅毒陽性反應的，高達88%所獲治療不足，或沒紀錄，或根本就沒治療。

密西西比大學人民健康學院院長道卜斯(Thomas Dobbs)說，過去政府的衛生單位有很多醫療團隊，派出疾病預防專家和護士，照顧每一位孕婦，給她們做檢查、治療，甚至到她們家裡打針，並追蹤所有跟孕婦接觸過的人，但這些年來，這種醫療團隊早就一一解散了。

全國性病科主管聯盟說，先天性梅毒飆增若此，實在是「國恥」、「危機」，呼籲聯邦政府急列預算，白宮增設梅毒協調人，設法遏阻這個惡劣趨勢。