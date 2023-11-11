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3%美童不打疫苗 恐難防麻疹、百日咳

編譯盧炯燊／綜合報導
聯邦疾病防治中心的調查發現，愈來愈多兒童豁免接種疫苗，缺乏預防感染麻疹、百日咳等疾病的能力。(路透)
聯邦疾病防治中心的調查發現，愈來愈多兒童豁免接種疫苗，缺乏預防感染麻疹、百日咳等疾病的能力。(路透)

儘管政府當局呼籲家長帶同子女接種疫苗，但聯邦疾病防治中心(CDC)9日發表報告指出，兒童獲得豁免接種常規疫苗的數字達到歷來最高水平，擔心這或會讓數以十萬計的兒童無法預防感染麻疹、白喉、百日咳等可預防的疾病。

報告沒有深入探討愈來愈多兒童不接種疫苗原因，但專家認為，這個結果清楚地反映了民眾對醫護系統日益的不信任，在涓滴效應下，影響了孩子們的疫苗接種率，相信這個數字還會繼續上升。

對於就讀公立學校及大多數私立學校的學童，各州在接種疫苗方面的要求有所不同，一些州需要有醫生證明，說明無法接種疫苗才能獲豁免。在其他情況下，家長可以因宗教原因或其他個人擔憂為由而豁免；俄亥俄州的家長，就很容易以宗教原因讓孩子豁免接種。

這些疫苗通常包括預防麻疹、腮腺炎和德國麻疹(MMR)、白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺病毒及水痘等。

CDC的報告指出，2022-2023學年進入幼兒園的兒童裡，有3%豁免接種疫苗，這是美國歷來最高比率。

數據指出，有40個州的豁免率都上升，其中阿拉斯加、亞利桑納、夏威夷、愛達荷、密西根、內華達、北達科他、俄勒岡、猶他及威斯康辛等10個州，豁免率飆升超過5%。

CDC的流行病學家、報告的撰寫人塞瑟(Ranee Seither)表示，這是很大的飆升，三年前只有兩個州的兒童疫苗豁免率超過5%。

儘管報告沒有提及原因，但這個趨勢與民眾對新冠疫苗的質疑不謀而合。報告指出，截至2022-2023學年，幼兒園兒童疫苗接種率維持在93%，新冠疫疫情前，這個比例一直徘徊在95%左右。

專家表示，群體需要95%的免疫能力才能預防病毒爆發。CDC免疫服務部門副主任斯托克利(Shannon Stokley)擔心，這意味著有些兒童可能無法避免病毒感染。

疫苗 CDC 俄亥俄州

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