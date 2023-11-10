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消毒酒精清潔水槽 不留水漬又殺菌

編譯陳韻涵／即時報導
消毒酒精可殺菌清潔，最佳濃度為70%。(Getty Images)
消毒酒精可殺菌清潔，最佳濃度為70%。(Getty Images)

在各項清潔工作之中，保持水槽和鍍鉻設備不留水漬最惱人，水漬是水分乾掉後出現的痕跡，主要由硬水中的礦物質造成，而消毒酒精可輕鬆去除水漬。

消毒酒精(rubbing alcohol)又稱異丙醇(isopropyl alcohol，簡稱IPA)不僅可作藥用，也是強力清潔劑，清潔水槽特別好用。

不同於水或其他液體清潔劑，消毒酒精揮發快速，確保擦拭表面不留痕跡，可用以清潔水槽、水龍頭等鍍鉻金屬積年累月的汙垢、油脂及其他髒汙。

除了簡單的清潔，消毒酒精顧名思義還具消毒功能，可殺菌確保衛生。消毒酒精的最佳濃度為70%，更濃的酒精，清潔力可能適得其反。

消毒酒精在適當使用的情況下，可清理多數居家器具與設備表面，包括不銹鋼、瓷器和鍍鉻產品。

以超細纖維布沾取一些消毒酒精，先在小範圍測試，以防傷害如經亮光漆等特殊處理過的木材等表面，或昂貴絲質織物，再擴大清潔範圍。

消毒酒精揮發後，再以乾布擦拭，維持其光亮。

切記不要混合漂白水與消毒酒精，國際化學品安全協會(International Association for Chemical Safety)表示，漂白水與消毒酒精混合會產生氯仿(chloroform)。

聯邦疾病控制與預防中心(CDC)指出，氯仿在吸入或吞下時有毒，對人體的許多部位有害，甚至具有致癌性。

此外，消毒酒精易燃，避免在明火附近使用，也要確保使用空間通風良好，以免在清潔過程中吸入過多有害氣體。

致癌 CDC

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