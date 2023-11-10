電動車著火怎麼辦？消防員曝最佳方法：讓它燒個夠

和燃油車比較起來，電動車一旦著火，不容易熄滅，甚至用到50倍的水量，都不一定能控制住火勢。(美聯社)

電動車 著火怎麼辦？消防人員逐漸學會最佳處理方法：讓它燒個夠，注意四周的安全。

專家說，和燃油車比起來，電動車燒更久、更猛，還更常重燃。

田納西州富蘭克蘭市消防人員9月第一次碰到電動車起火的情況：一輛日產Leaf在北美總部外頭充電時著火，他們灌了4萬5000加侖的水，才把火澆熄。消防官金恩(Andy King)說，普通汽油車500到1000加侖就可搞定。他說，「下回再遇到類似情況的話，乾脆讓它燒個夠算了。」

佛州北柯利爾消防隊去年伊恩颶風後，獲報前去處理六輛電動車起火，因為海水浸到電池，造成短路。

全國火災保護協會(National Fire Protection Association)根據聯邦資料說，美國每年汽車起火事故有17多萬起，包括電動車和汽油車。特斯拉 電車廠說，它的電動車起火率遠低於全國平均。

第一線消防員還在思考電車起火要怎麼處理。國際消防隊長協會電池組召集人、密西根布萊頓區消防局長歐布萊恩說，和投入電池廠、轉型為電動車的錢比起來，撥給消防隊的經費，實在不成比例。

電動車著火通常起自鋰電池，測試、認證電池的UL Solutions首席科學家史隆(Robert Slone)說，設計不良、震動損壞、或電池用久了內部鋰礦累積激增，就會產生「熱能外流」現象。

鋰電池有易燃化學物，燃燒時自動會釋出氧氣，熄滅幾小時甚至幾天後，仍會重新燃燒，還會排放比氰化氫還毒的煙。

歐布萊恩呼籲想自行處理愛車起火的車主三思：家庭用滅火器滅不了電池組的火焰，而且濃煙「極其危險」；他說，最好留意警示板，如果叫你「別開車了，把車停下」，最好就乖乖把車停到路旁。

上月，新澤西州 消防員讓一輛事故起火的特斯拉電動車燒到熄滅；5月，加州消防隊也讓起火的特斯拉汽車，在沙加緬度附近路旁燒個夠；車主馬拉(Bishal Malla)說，車子震動得很厲害，他停下來看，看到車底冒煙，不久就燒起來。

如果在住宅車庫燒起來怎辦？當地消防隊副隊長卡斯帕瑞安(Robert Kasparian)說，讓電動車燃燒到自行熄滅並不是在什麼地方都可以，他和同事正在試圖找出一個處理電動車在車主車庫中燃燒的方法，目前初步想到的是設法把燃燒的溫度降低，然後盡快拖到室外。