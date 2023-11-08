除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。美聯社

烘衣機的功能非常明確：把剛洗好的衣服烘乾；但隨著科技的進步，現代烘衣機所提供的一系列功能遠超出了這一基本要求。根據理財新聞網站Money Talks News報導，以下是烘衣機其他4項超級好用的功能：

1. 防止或減少衣服皺褶

現代人多半沒時間熨衣服，惠而浦（Whirlpoo）官網的說明指出，只需使用烘衣機「免燙衣物」（permanent press）設置，就能減少衣物上的皺褶。

對於人造纖維和容易皺的天然纖維，可以使用此設置，因為烘衣機會以中等溫度與冷卻時間來防止衣物起皺。

2. 重新讓羽絨被變蓬鬆

羽絨被能提供柔軟舒適的睡眠，但在使用過程中會變塌、變扁，烘衣機可以讓羽絨被再度恢復蓬鬆狀態。

如果家裡的烘衣機不夠大，可以到附近的洗衣店使用專業用的烘衣機。烘衣機的大小很重要，因為衣物需要足夠大的空間才能在裡面翻滾、烘乾。

寢具專賣店The Company Store 建議放入一些羊毛烘乾球（wool dryer ball），有助於消除皺褶、減少靜電並自然軟化衣物。如果沒有烘乾球，可在乾淨的白襪子裡放幾個網球、打上結來代替。

3. 消滅細菌

查看一下烘衣機上的設置，可能有一圈標示著「消毒」（sanitize），也許有些人從來都不知道什麼時候該使用它；但當家裡有人生病時，它就派上用場了，可以確保細菌不會殘留在他們的床上用品或衣物上。根據通用家電（GE Appliances）的數據，「消毒」裝置可將某些類型的細菌減少99.8%。

4. 去除臭蟲

明尼蘇達大學昆蟲學系的專家建議，將衣物和床上用品在清洗後烘乾，可有效去除臭蟲；他們指出，雖然清洗衣物可以除去部分臭蟲，但烘衣機的高溫 才是殺死臭蟲的關鍵。使用烘衣機時，最好用衣物能承受的最高溫度；如果衣服不髒，只是有臭蟲，可以用高溫烘30分鐘。