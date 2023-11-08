每天練倒退走路 反向運動助心肺

物理治療醫學指出，倒退走路等反向運動可以提升體適能，改善整體健康，還可以磨練心智，提高警戒力，增加平衡感。(Getty Images)

物理治療醫學 指出，倒退走路等反向運動可以提升體適能，改善整體健康，還可以磨練心智，提高警戒力，增加平衡感；老年人每天運動時，如果納入倒退走路一陣子，受益會更大。

有線電視新聞網(CNN)報導，愛上健身 房的人今天經常會發現，有同好在跑步機上練習倒退走，或者在滑步機上倒踩踏板。紐約市物理治療師魏克漢(Grayson Wickham)表示，喜歡運動的人會發現，運動時添加一些反向動作，效果不可思議。

目前已有不少研究指出倒退走路帶來的好處。2021年3月一篇研究指出，參與者在四周的實驗期間，每次倒退走上30分鐘，成果是平衡感提升，走起來更輕盈，心肺能力也增加。

另外，根據2005年4月發表在「運動醫學期刊」(Journal of Sports Medicine)的臨床實驗成果，一群女性參與者接受六周倒退跑、走的活動後，體脂降低，心肺適應力加強。