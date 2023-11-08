最新護心清單 8招讓你年輕6歲
最新研究顯示，強化心臟健康與減緩老化息息相關，可採取吃好、睡好等生活必備八招保持心臟強健、活得更久；這八招包括：吃得好、多活動、戒菸、健康睡眠、控制體重、控制膽固醇、控管血糖、控管血壓。
最新出爐的研究報告是針對「全國健康與營養檢視調查」(National Health and Nutrition Examination Survey) 2015至2018年數據進行分析，該數據針對6500名成人進行調查；分析結果發現，心血管健康良好有助於減緩衰老，心血管健康的成人生理年齡(biological age)比實際年齡約年輕六歲。
紐約哥倫比亞大學歐文醫學中心梅爾曼公共衛生學院流行病學教授馬卡雷姆(Nour Makarem)是研究的資深作者，他說，研究發現透過「表型年齡」(phenotypic age)衡量，心血管愈健康，老化速度愈慢。表型年齡是評估身體老化過程的實用工具，也是衡量未來疾病和死亡風險的依據。
發布研究結果的新聞稿舉例，心血管健康的人平均實際年齡41歲，其平均生理年齡僅36歲，心血管健康不佳的人儘管平均實際年齡53歲，生理年齡已57歲。
這份分析研究採用美國心臟協會(American Heart Association)的「生活必備八招」(Life's Essential 8)清單，評定對個人心臟健康的影響。
馬卡雷姆認為，切實遵守生活八招以改善心血管健康可減緩衰老，而且好處多多；減緩衰老不僅有助於降低心臟病等慢性疾病，也有助於延長壽命、降低死亡風險。
這項研究的缺憾是，心血管指標僅測量一次，無法確定心臟健康將隨著時間產生什麼樣的變化。
這項初步研究由美國心臟協會和美國衛生研究院(National Institutes of Health)資助，本月稍晚將在費城舉行的美國心臟協會2023年科學會議上發表。
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