最新護心清單 8招讓你年輕6歲

若能遵守多活動、控管血糖、血壓、戒菸等生活八招，就能保持心臟強健，減緩老化。(Getty Images)

最新研究顯示，強化心臟健康與減緩老化息息相關，可採取吃好、睡好等生活必備八招保持心臟強健、活得更久；這八招包括：吃得好、多活動、戒菸、健康睡眠、控制體重、控制膽固醇、控管血糖、控管血壓。

最新出爐的研究報告是針對「全國健康與營養檢視調查」(National Health and Nutrition Examination Survey) 2015至2018年數據進行分析，該數據針對6500名成人進行調查；分析結果發現，心血管健康良好有助於減緩衰老，心血管健康的成人生理年齡(biological age)比實際年齡約年輕六歲。

紐約哥倫比亞大學歐文醫學 中心梅爾曼公共衛生學院流行病學教授馬卡雷姆(Nour Makarem)是研究的資深作者，他說，研究發現透過「表型年齡」(phenotypic age)衡量，心血管愈健康，老化速度愈慢。表型年齡是評估身體老化過程的實用工具，也是衡量未來疾病和死亡風險的依據。

發布研究結果的新聞稿舉例，心血管健康的人平均實際年齡41歲，其平均生理年齡僅36歲，心血管健康不佳的人儘管平均實際年齡53歲，生理年齡已57歲。

這份分析研究採用美國心臟協會(American Heart Association)的「生活必備八招」(Life's Essential 8)清單，評定對個人心臟健康的影響。

馬卡雷姆認為，切實遵守生活八招以改善心血管健康可減緩衰老，而且好處多多；減緩衰老不僅有助於降低心臟病 等慢性疾病，也有助於延長壽命、降低死亡風險。

這項研究的缺憾是，心血管指標僅測量一次，無法確定心臟健康將隨著時間產生什麼樣的變化。