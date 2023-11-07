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發明簡單東西治療皮膚癌 14歲男生獲2.5萬獎金

編譯尤寶琪／即時報導
肥皂。示意圖。Image by theresaharris10 from Pixabay
肥皂。示意圖。Image by theresaharris10 from Pixabay

14歲的赫曼．貝克勒(Heman Bekele)參加2023年3M少年科學家挑戰賽(3M Young Scientist Challenge)，研發出一款可用於治療皮膚癌的肥皂，贏得2萬5000美元獎金。

在伊索匹亞出生的貝克勒告訴網路媒體Insider，他希望利用這筆獎金，讓他的肥皂通過聯邦食品與藥物管理局(FDA)的審核，將這款肥皂推向市場，成為一款平價治療方法，幫助治療這個每年奪走近8000名美國人生命的疾病。

等肥皂成功上市後，貝克勒會將目光放到非營利領域工作，希望可以盡可能幫助更多人；他期待從只專注於癌症轉向DNA和電氣工程等主題。

目前醫師嘗試用來治療皮膚癌的一種方法，是增強我們身體對癌細胞的自然免疫反應；而貝克勒的肥皂就是依據這個理論而成，試圖要復甦身體的防禦能力。

這款肥皂中含有某些能刺激免疫系統的分子，因此使用時，可以幫助復甦皮膚中的免疫細胞，進而對抗黑色素瘤。這理論也早已用在其他皮膚癌治療方法上，其中最常見的，就是一開始為了治療生殖器疣(genital warts)所研發的一款外用乳膏。

貝克勒當初在為參賽研究各種主題時，突然意識到雖然皮膚癌是一種可治療的疾病，但有許多人卻是無法負擔這疾病的治療費用；貝克勒估計，他的肥皂每20塊的製作成本還不到10元。

貝克勒表示，產品價格實惠，讓人可負擔得起，是他這個想法研發背後的最大動機；貝克勒最後選擇製作成肥皂，是因為它具有成本效益、易於使用，且容易取得民眾的信任。

他目前還有很多障礙需要跨越，但貝克勒表示，期待前方所有挑戰；他說：「我肯定還有很多東西要學習，我迫不期待想看這一切，將我帶走到哪裡。」

癌細胞 癌症 FDA

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