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退休換小房？新家有這五特點生活更方便

編譯周靜芝 / 即時報導
專家建議長者換房，應考慮單層住宅。(Getty Images)
專家建議長者換房，應考慮單層住宅。(Getty Images)

面臨退休的嬰兒潮世代，許多人會希望換個較小的房子住，他們通常考慮的是更容易維護和能省下更多錢。但理財網站GO Banking Rates指出，這不應該是唯一的考量因素，也應確保新家能滿足老年生活的特殊需求。

理財網站GO Banking Rates認為，儘管房屋空間縮小，長者的住家若有以下五特點，住起來更方便。

1. 單層住宅

如果考慮在退休後換間較小的房屋，專家建議提前做好規畫，其中之一便是考慮單層的住宅。老年照護公司The Elder Care Team經理休默（Molly Shomer）在接受HGTV訪問時表示，如果是不只一層的住宅，就找主臥室位於一樓的，這樣就不需上下樓梯了。

2. 底層有入口

確保新家至少有一個入口是位於與地面齊平的底層，這樣就可以隨時走入室內，而無需爬樓梯。

3. 防滑地板

儘管很多人都喜歡光滑發亮的硬木地板，但無論年齡多大，防滑地板都是一項實用的家居設施；特別是隨著年齡增長，防滑地板在關鍵時刻可能是救命稻草。

4. 無障礙浴室

無障礙浴室是許多年長者家中必備的設施；即使個人現在不需要，但年紀較大的家人和朋友也可能用得上。

5. 可關閉的門

家裡只有夫妻倆或只有自己一個人時，可能會覺得常要開門、關門很麻煩；或者，有人喜歡開放的空間，讓房間與房間之間沒有障礙物。但專家表示，門能關閉對安全有著重要的作用。

根據生活新聞網站LifeSavvy報導，如果房門都是開著的，萬一房子著火時，溫度會上升得更快，並更快到達房間，使人立即暴露在危險的一氧化碳和有害煙霧中；這對行動不便的年長者來說更是危險，因為他們無法像年輕人那樣迅速逃離險境。

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