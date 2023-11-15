魚缸、盆栽… 4種常見物品 臥室不宜放

植物晚上會釋放出二氧化碳，不建議放置房間中。(本報資料照片)

家中的臥室是每個人最重要的充電處，在臥室裡可以得到最好的休息，恢復精力，也讓工作疲憊一整天的繁忙，舒適地躺在床上放空，讓第二天的元氣滿滿。如果重視休息、睡眠的人應該會察覺到，待在房間內的時間很多，如果房間設計不好，也會直接影響到舒適度，是絕對不可以大意的事情。

裝修後的房間，開始習慣擺放各式各樣自己收藏、喜歡的物品來裝飾，但不是所有的物品都適合放置於房間，所以建議大家在睡覺的房間內，以下4種東西要擺放前要多加斟酌，這是有科學根據的。

1、蚊香、防蚊液

房間裡面有人時，不要用蚊香與防蚊液。(本報資料照片)

天氣炎熱時，即便整天都緊閉著門窗，還是會有蚊子嗡嗡飛。特別是家裡有小孩的家庭，更是容易招蚊子，看著小孩的身上都是蚊子叮出來的包包，家長看了都心疼。為了解決家中有蚊子的問題，許多人會在臥室中用蚊香、防蚊液。但大家發現這些防蚊液、蚊香的氣味，都散發著有害成分，尤其家中有孕婦、小孩其實都不太適用。

雖然許多商家、品牌都說自己的蚊香、防蚊液無害無毒，但為了預防萬一，最好還是別讓這有化學成分的香味飄散在臥室內比較好，用一些物理防蚊的方式，如捕蚊燈之類，或是人不在房間內才使用。

2、魚缸易生濕氣

在房間裡放置魚缸，時間久了會讓臥室變得潮濕。(本報資料照片)

有些養魚的愛好者，恨不得家中就是一個水族館。家中有紓壓的娛樂是一件好事，但如果將魚缸放置臥室內，雖然很療癒，但長期下來會發現，房間放魚缸有不少的缺點。

如果在房間裡放置魚缸，時間久了其實會讓臥室變得潮濕。

特別是剛好遇到梅雨季節時，再加上有魚缸，長期下來濕度過高，睡眠就會相對不舒服，嚴重者甚至會導致牆壁、牆角有些地方發霉。

不僅如此，魚缸大多裝置有打氧氣泵，晚上會產生一些不可避免的噪音，間接影響到睡眠。

3、不放綠色植栽

有基本居家擺設知識的人都知道，綠色植栽可以淨化家中空氣、可以美化環境的各項優點。雖然家中有綠色植物是非常好的事情，但不建議將綠色植物放置臥室中。

許多植物都需要透過行光合作用，才能淨化室內有害空氣。等到晚上，植物無法行光合作用製造氧，反而會釋放出二氧化碳。因此不要將植物放置在臥室內，會影響到生活。其次植物的土壤也要特別把關，有可能會產生小飛蚊、細菌等。

4、絨毛娃娃、玩具

絨毛玩具若沒定期清潔，容易滋生塵蟎、細菌影響健康。(本報資料照片)

家裡有小孩的家庭，總會多少堆放各種絨毛娃娃，或是擺放在自己的床上。還有些人會抱著娃娃才能睡覺。但專家不建議把絨毛玩具放置在房間中。

雖然娃娃看起來可愛，卻是各種化學纖維製成，可能會產生甲醛，再加上時間長了，如果沒定期清潔絨毛玩具，可能會滋生塵蟎、細菌，危害健康。