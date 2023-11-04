今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時 農民不領情

日光節約時間5日凌晨2時結束，一年更動兩次時間的初期會讓人不適應，也再度引發是否有必要繼續實施的辯論。(美聯社)

今年的日光節約時間5日結束，當天凌晨2時，民眾須把時鐘撥回一小時，也就是回撥到1點，雖然多了一個小時的睡眠時間，但再度掀起有無必要每年春秋各調整時間一次的辯論。

除了北美，歐洲國家也實施日光節約時間，但許多國家，尤其是靠近赤道的國家，根本沒必要「爭」夏季這一小時日照，而實行過的國家也常改來改去；例如，已經停用日光節約時間七年的埃及，今年3月又重新實施，目的是「合理化」能源使用；2020年日本為了舉辦奧運，考慮採行，卻因人民反對，也有執行困難而作罷。

英國和其他歐洲國家的日光節約時間10月29日就結束了，因為它們的夏季時間3月最後一個禮拜天開始，10月的最後一個禮拜天結束，不像北美洲，是3月第二個周日到11月第一個周日。

善用夏季日光的點子，起自19世紀紐西蘭昆蟲學家哈德遜(George Hudson)，他提倡的理由是，多運用日光可以節省能源，其實也有利於他自己公餘收集昆蟲標本的嗜好。

第一次世界大戰前，歐洲國家為了節約燃料，把哈德遜的想法也列入考慮，德國於1916年成為世上第一個實施日光節約時間的國家，美國於1918年跟進，但做法改來改去，1966年通過「統一時間法」後才定於一尊，但這「尊」也尊重各州的選擇，可以自行退出。

許多人認為政府採行是為了農民，而農民並不領情，認為時間調來調去，反而打亂了他們順應日出日落的「自然作息」表。

國會研究處也引述無數研究報告說，這項政策到底省了多少能源，誰也說不上來，不但沒有達到「省能源」的初衷，還有礙健康；例如，3月中時間前挪一小時開始那幾天，車禍、心臟病 突發、中風 、睡眠不足而死亡的案例驟增。

夏威夷和亞利桑納州 不採行日光節約時間，海外領地如薩摩亞、關島、北馬里亞納群島、波多黎各和維京群島也遵行國際標準時間。