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上床試這1招 穿襪較易入夢鄉

編譯周靜芝╱綜合報導
研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。(Getty Images)
研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。(Getty Images)

不少人為失眠問題所苦，想要改善睡眠，有諸多眾所皆知的小訣竅，例如保持規律的就寢時間、使用遮光窗簾、在睡前避免使用3C電子產品等；但有個不太常見的方法，就是讓雙腳保持溫暖。

維吉尼亞州非營利組織「全國睡眠基金會」(National Sleep Foundation)指出，一些研究顯示，穿襪子睡覺或使用其他腳部保暖方法可以更快入睡、讓睡眠時間更長。

舊金山生物醫學家羅碧泉(Biquan Luo)表示，對許多人來說，溫暖雙腳會對睡眠產生正面影響，主要是因為能降低核心體溫和放鬆。

羅碧泉說，讓雙腳溫暖，無論是用加熱墊、洗溫水澡、足部水療或穿雙溫暖的襪子，都能擴張腳部血管、增加血流量，讓更多血液從身體其他部位流向腳部，藉此幫助身體散熱、降低核心體溫。

她表示，腳部的溫暖可以讓人感到舒適與放鬆，更容易進入夢鄉；此外，對血液循環不佳的人更有助益，因為血流量減少會導致手腳冰冷與麻木。在這種情況下，輕緩地溫暖雙腳可以促進血液流動，緩和不舒服的感覺、幫助人們入睡。

但羅碧泉也表示，對某個人有效的方法對另一個人可能無效；她說，有些人睡覺時可能更喜歡讓腳部保持涼爽，溫暖的雙腳反而會擾亂睡眠。

維吉尼亞州 醫學 失眠

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