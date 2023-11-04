睡前2小時服3毫克 褪黑激素助好眠

睡眠醫學專家說，褪黑激素功效應是在入睡的初始階段，對讓人留在睡夢中功效不大。(Getty Images)

據估現在有三分之一的成人會失眠 ；「克利夫蘭診所」(Cleveland Clinic)認為，10%成人符合睡眠失調的標準；許多人受苦於失眠、睡眠失調，轉而求助於藥物如褪黑激素(melatonin)，但對褪黑激素服用後多久發揮效用，自己該服用多少劑量才能取得品質最好的睡眠，專家表示都值得探討。

克利夫蘭診所行為睡眠醫學 博士蜜雪兒 ‧德勒普(Michelle Drerup)表示，褪黑激素的半衰期在20到50分鐘之間，這意味半數的初始劑量在那段時間之後就消滅了，另意味著褪黑激素可存留在人的體內四到五個小時。

德勒普表示，褪黑激素就協助人們留在睡夢中，功效不大；若說有任何功效，應是發生在入睡的初始階段。

「Blue Sleep」遠距醫學顧問阿爾波特(Hal Alpert)表示，應在你想入睡前大約二到四個小時之間服用褪黑激素。此外，因為褪黑激素有持續的鎮靜效應，服用後應至少五個小時內避免開車。

阿爾波特表示，褪黑激素是荷爾蒙，釋出該是睡覺時候的訊號；接觸到光線會抑制褪黑激素的釋出，尤其來自電腦、手機的藍光，還有螢光燈，更是如此；正因如此，有失眠症的人最好在睡前至少4個小時，就不要用這些電子設備。

阿爾波特表示，一開始服用褪黑激素，劑量可以低到0.1至0.3毫克，而臨櫃購買的成人用褪黑激素，劑量在1到3毫克之間；安全服用褪黑激素的最大劑量可達10毫克，但研究指出，一般人服用到3毫克，再高的劑量也不會幫你更快入睡。