臥室68~77°F 最益長者深眠

最新研究指出，華氏68度至77度的室內溫度，有助於老人家睡眠品質。(Getty Images)

最能讓人很快入眠且長時間深眠的理想溫度是幾度？過去全國睡眠基金會(National Sleep Foundation )的研究是華氏60-67度(攝氏15.6-19.4度 )，最新對65歲以上老人的研究卻發現，調高臥室溫度到華氏68-77度(攝氏20-25度)有助睡眠品質。

最新發表在「完全環境科學」(Science of the Total Environment)期刊的研究報告指出，把溫度調高到華氏68-77度，對65歲以上的人特別有益。

這篇研究報告透過配戴裝置，追蹤紀錄波士頓 某老人院50名65歲以上住戶一整年的環境與睡眠情況。研究團隊的首席研究員班尼亞薩迪(Amir Baniassadi)是哈佛醫學 院老化研究所博士後研究員；他說，研究結果根據每個研究對象的情況，發現最理想的臥室溫度，可能有助提升老年人的睡眠品質。

睡眠專家艾許(Carol Ash)認為，這和人老後，身體調節體內溫度的能力衰退有關。年紀漸長，漸難保持身體的溫度，因此，研究團隊認為，50歲以上的人，把臥室溫度稍微調高點，可能可以幫助他們睡得更好。