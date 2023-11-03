天氣變冷了 在家做這運動也能輕鬆燃脂

研究顯示，每天爬五層樓梯可以將中風、血栓和心臟病發作等心血管疾病的風險降低20%。(Getty Images)

隨著天黑提早，天氣越來越濕冷，動物們的冬眠模式開始啟動，而人們似乎也想放棄戶外運動。不過，雖然在寒冷潮濕的天氣裡繞著公園慢跑可能不那麼吸引人，但一項對超過45萬英國成年人進行的新研究發現，一種可以在自己家裡做的簡單運動，能降低罹患心臟病 的風險。

英國每日電訊報（The Telegraph）報導，上月發表在「動脈粥狀硬化」（Atherosclerosis）期刊上的研究結果顯示，每天爬五層樓梯可以將中風 、血栓和心臟病發作等心血管疾病的風險降低20%。

另一個相當可觀的好處是，爬樓梯是燃燒脂肪的最佳運動之一。中國2021年的一項研究發現，女性參與者在連續12周、每周三次的爬樓梯運動後，體脂肪明顯減少。

每個人能燃燒多少卡路里取決於體重，但估計每小時爬樓梯能消耗530至835卡路里；因此，10分鐘的爬樓梯運動大約能消耗90至140卡路里。

爬樓梯能讓身體最大的肌肉群一步步產生作用，最大程度地燃燒卡路里。事實上，爬樓梯比跑步能多消耗23%的卡路里，比游泳多消耗250%、比騎車多消耗63%、比以3.22公里/小時速度步行多消耗 400%的卡路里。

生物力學教練佛萊契（Anthony Fletche）表示，樓梯越陡，所消耗的熱量就越多；每個人可以根據自己的喜好，或快或慢地爬樓梯，依然能看到好處。

與慢跑不同的是，這項運動不需要上健身 房或外出到公園。伯明翰大學的研究人員將受試者分為在健身房用走步機與在家爬樓梯兩組，得出的結論是，在家爬樓梯的效果至少與在健身房用走步機的效果相當。

對關節有問題的人來說，這也是個好消息：相較於跑步，爬樓梯對膝蓋與臀部來說更輕鬆。他說，身體受到的衝擊更小，代表可以更快地恢復，因此便能再多用點力，或者更有規律地爬樓梯。

這也是年長者最容易做的事，哈佛健康校友會（Harvard Alumni in Healthcare）的一項研究對每周至少爬10層樓梯（最多35層）的60至70歲男性進行了追蹤調查，結果發現，爬樓梯可以降低任何原因導致的死亡風險。