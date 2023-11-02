5家電「壞了不用急著換」煮飯有其他方法、第5樣消失速度快

煮飯有許多選擇，未必一定要選擇飯鍋。示意圖。（取材自unsplash）

現代有許多方便的家電，能夠讓生活變得更便利。不過很多家電都有一定的使用年限，隨著時間的過去，可能會漸漸損毀或是功率變差。然而，這也不代表這些家電壞掉後，就必須要立刻買新的。日本 網站「All About」就羅列五種可以取代，單身者不需要立刻更換的家電。

1.飯鍋

想煮飯就需要飯鍋。雖然會有這種想法很正常，但是用陶鍋、壓力鍋或甚至是微波爐，其實都有辦法煮飯。況且只有一個人的話，還可以一次煮很多，再冷凍保存起來，需要吃的時候再加熱，就能省下很多手續。

2.電視機

很多時候看電視，也只是無聊打發時間，並不是節目真的有趣。何況在這個年代，想看新聞還是其他影劇上網就有，像是youtube等串流平台也很方便，甚至也能取代收音機，沒必要非買電視不可。

3.電熱水壺

電熱水壺的功能在於可以煮水、保溫。如果是一家人好幾個成員，或許確實有隨時保持飲水的必要，但如果只有自己一個人，想喝水的時候再煮水就好，也比較能夠省電費。

4.咖啡 機

許多人喜歡喝咖啡，但為了喝一杯咖啡，就特別買一台咖啡機，除非是真的超級愛好者，否則實在太過大費周章。對一般沒那麼在意的人，光是市售的即溶咖啡，或許就夠滿足了。

5.市話機

過去每個家庭可能都會準備專屬市話。但如今人手一機，已經愈來愈少人使用市話。至於「市話可以在停電時以備不時之需」的想法，但也不是每一種市話機，都有在停電時能繼續使用的功能，因此需要多加注意。